Teletica deja por fuera de la segunda temporada de Mira quién baila a estos tres bailarines

Yenier Jiménez, quien bailó con Mimi Ortiz, no fue convocado a Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Teletica anunció este miércoles a los 10 bailarines que estarán en la segunda temporada de Mira quién baila y en la lista tres nombres de la temporada anterior brillan por su ausencia.

Se trata de los bailarines Bayron Ávila (hizo dupla con Vanessa González), Yenier Jiménez (subcampeón del programa con Mimi Ortiz) y César Abarca (bailó con Lynda Díaz).

Ávila, Jiménez y Abarca no aparecen en la lista de convocados que reveló canal 7 este miércoles a través de las redes sociales de Mira quién baila.

A los que sí convocaron fueron a Javier Acuña, Michael Rubí y los mexicanos Erick Vásquez y Kevin Vera (este último regresa tras su paso por Dancing with the Stars y llevar al triunfo a Johanna Solano).

Vera sustituirá a uno de los tres “desconvocados” de este año, mientras que la otra vacante será ocupada por Kenneth González, quien fue bailarín en Nace una estrella.

El otro cupo no se llenó porque esta vez serán menos participantes respecto a los del 2024.

En el lado de las mujeres, las llamadas fueron Lucía Jiménez, Alhanna Morales, Tatiana Sánchez y Jazhel Acevedo.

La Teja llamó y envió un mensaje a Vivian Peraza, productora de Mira quién baila, para consultarle respecto a esas “salidas”, pero aún no responde a nuestra consulta.

Noticia en desarrollo.