Teletica deja por fuera de la segunda temporada de Mira quién baila a estos tres bailarines

Teletica anunció este miércoles a los 10 bailarines que estarán en la pista de Mira quién baila

Por Manuel Herrera
Mira quién baila. Gran final
Yenier Jiménez, quien bailó con Mimi Ortiz, no fue convocado a Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Teletica anunció este miércoles a los 10 bailarines que estarán en la segunda temporada de Mira quién baila y en la lista tres nombres de la temporada anterior brillan por su ausencia.

Se trata de los bailarines Bayron Ávila (hizo dupla con Vanessa González), Yenier Jiménez (subcampeón del programa con Mimi Ortiz) y César Abarca (bailó con Lynda Díaz).

Ávila, Jiménez y Abarca no aparecen en la lista de convocados que reveló canal 7 este miércoles a través de las redes sociales de Mira quién baila.

A los que sí convocaron fueron a Javier Acuña, Michael Rubí y los mexicanos Erick Vásquez y Kevin Vera (este último regresa tras su paso por Dancing with the Stars y llevar al triunfo a Johanna Solano).

Vera sustituirá a uno de los tres “desconvocados” de este año, mientras que la otra vacante será ocupada por Kenneth González, quien fue bailarín en Nace una estrella.

El otro cupo no se llenó porque esta vez serán menos participantes respecto a los del 2024.

En el lado de las mujeres, las llamadas fueron Lucía Jiménez, Alhanna Morales, Tatiana Sánchez y Jazhel Acevedo.

La Teja llamó y envió un mensaje a Vivian Peraza, productora de Mira quién baila, para consultarle respecto a esas “salidas”, pero aún no responde a nuestra consulta.

Noticia en desarrollo.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

