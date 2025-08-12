Peligra participación de uno de los bailarines más queridos y polémicos de Mira quién baila

Mira quién baila iniciará con su segunda temporada el domingo 7 de setiembre. Fotografía: Lilly Arce.

Uno de los bailarines más queridos de Mira quién baila (MQB) no estaría en la segunda temporada del programa que canal 7 estrena el domingo 7 de setiembre.

Se trata de César Abarca, el galán que debutó en canal 7 el año pasado en Tu cara me suena y luego fue pareja de baile de Lynda Díaz en la primera temporada de MQB.

El vecino de Moravia, quien celebra sus 28 años este 12 de agosto, está estrenando trabajo como ingeniero civil en el Ministerio de Justicia y Paz y su nuevo empleo lo dejó sin tiempo para participar en el programa del canal del trencito.

César confirmó a La Teja que, aunque Teletica aún no lo ha fichado para el programa, en caso de ser llamado tendría que negociar muchas cosas con canal 7, ya que en su nuevo trabajo tiene horario de oficina, quedando con muy poca disponibilidad de tiempo.

César Abarca fue pareja de Lynda Díaz en la primera temporada de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

“Como siempre, yo estaría totalmente encantado de trabajar con Teletica, mas ahorita estoy trabajando como ingeniero civil en el Ministerio de Justicia y Paz, por lo que tengo un fuerte horario establecido. Estoy muy motivado y enfocado en los proyectos de índole nacional que están por comenzar”, afirmó Abarca a este medio.

Luego, mencionó que si, eventualmente, Teletica lo llama para el reality de meneos, tiene que pensarlo dos veces antes de decir que sí, algo que no hizo el año pasado porque estaba “vacante” en su profesión.

“Si eventualmente Teletica me convocara como coreógrafo de la temporada, tendríamos que realizar un análisis importante de horarios para poder calzar ambos trabajos de manera eficiente, pero ahorita sí estoy muy enfocado en mi trabajo con el gobierno y como dije: siempre encantado de trabajar con la producción de Teletica”, mencionó Abarca.

César estuvo en el centro de la polémica el año pasado al final de la primera temporada de MQB y hasta renunció a continuar bailando con Lynda Díaz luego de que la exmodelo insinuara que él hablaba con Yessenia Reyes, otra bailarina de MQB, sobre situaciones familiares que acontecían en su casa de Miami.

Abarca viajaba a ensayar a Estados Unidos con Lynda porque la empresaria no podía pasar en Costa Rica toda la temporada del programa debido a sus negocios.

César Abarca está estrenando trabajo en el Ministerio de Justicia y Paz. Fotografía: Instagram César Abarca. (Instagram/Instagram)

Además de César, la polémica con Lynda salpicó a Diego Bravo y a Yessenia Reyes.

Teletica aún no confirma el elenco de coreógrafos de la segunda temporada de MQB, pues en este momento están concentrados en el anuncio de las estrellas participantes.

