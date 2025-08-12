Este fue el consejo que le dio periodista a “Chiqui” Brenes para aceptar reto de Mira quién baila

El exfutbolista Randall "Chiqui" Brenes estará en la nueva temporada de de Mira quién baila (MQB). (Instagram/Instagram)

Randall “Chiqui” Brenes será uno de los participantes de Mira quién baila (MQB) en esta segunda temporada, pero antes de aceptar el reto le pidió consejo a un periodista muy amigo suyo.

El exjugador del Club Sport Cartaginés conversó antes con su amigo y compañero del programa “Únicamente fútbol”, Maynor Solano, apenas lo llamaron de Teletica para hacerle el ofrecimiento.

LEA MÁS: Ericka Morera se pronuncia sobre su llegada a Teletica para Mira quién baila

Según contó el periodista deportivo, el exfutbolista no sabía ni qué hacer y él fue uno de los que lo impulsó y terminó de convencer para que aceptara el reto.

“Él hace varias semanas me pidió el consejo, no sabía ni qué hacer, y yo le dije: ‘Mae, ni lo piense, es una gran experiencia, se lo digo yo como finalista’ y se moría de la risa”, recordó Solano.

Randall "Chiqui" Brenes y Maynor Solano tienen tres años de hacer su programa Únicamente fútbol en FUTV. (Cortesía /Cortesía)

Maynor participó en la segunda temporada de Dancing with the stars, en el 2015, y logró llegar hasta la final que terminó ganando el humorista Renzo Rímolo.

“Yo le dije: ‘Mae, vaya, disfrútelo. Es una gran experiencia. Usted es muy competitivo, entonces eso le va a servir”, agregó el presentador de FUTV.

LEA MÁS: Así reaccionó Mauricio Hoffmann al anuncio de que Ericka Morera estará en Mira quién baila

Maynor asegura que le ve bastante pasta de bailarín al exdelantero de la Selección Nacional, quien, dicho sea de paso, cumplirá 42 años este miércoles 13 de agosto, al tiempo que aseguró que no cree que será de los primeros eliminados.

“Le diría al Chiqui que no se presione, ya usted jugó un Mundial, usted ya jugó en estadios muy importantes y va a sentir lo mismo cuando vaya a salir a la pista que cuando salía a un partido, pues él está acostumbrado a manejar la presión. Que no se precipite tanto a la hora de llevar los tiempos en la mente de los pasos. También le dije: ‘Solo usted y la compañera de baile se saben la coreografía, el resto de la gente no. Entonces, si se equivoca, siga como si nada hubiera pasado, disimúlelo siempre con una sonrisa en la cara’”, contó.

Además, del Chiqui ya se confirmó para MQB a Ivonne Cerdas, Daniel Montoya, Mariana Uriarte y a Ericka Morera.

LEA MÁS: ¿Superará Daniel Montoya a Marvin Hidalgo en la pista de baile? Esto dicen sus compañeros de Toros Teletica