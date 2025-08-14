Ellos son los nuevos bailarines fichados por Teletica para Mira quién baila

Ellos son los 10 bailarines de Mira quién baila 2025. Fotografía: Instagram Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

El arribo de la segunda temporada de Mira quién baila a canal 7 está cada vez más cerca y rumbo al gran estreno Teletica ya comenzó a confirmar a los protagonistas de esta temporada.

Hasta ahora, el canal del trencito ya confirmó a Ericka Morera, Ivonne Cerdas, Mariana Uriarte, Daniel Montoya y Randall “Chiqui” Brenes como sus participantes y este miércoles se dio a conocer al elenco de bailarines.

En el grupo hay 10 talentosos jóvenes, la mayoría ya conocidos en el canal, pero hay dos fichajes nuevos que llamaron mucho la atención. Ellos son el costarricense Kenneth González y el mexicano Kevin Vera.

Kevin Vera bailó con Johanna Solano en el 2018 en Dancing with the Stars y se quedaron con el primer lugar. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

González y Vera fueron invitados al programa ya que tres bailarines del elenco del programa del año pasado fueron descartados: Bayron Ávila (bailó con Vanessa González), Yenier Jiménez (acompañó a Mimi Ortiz) y César Abarca (hizo pareja con Lynda Díaz).

Distinto al año pasado, en esta ocasión en el programa participarán 10 parejas y no 11, de ahí que Teletica solo haya reemplazado a dos de los tres coreógrafos que quedaron por fuera para este 2025.

Kevin Vera bailó con Gabriela Jiménez en el último Dancing with the Stars. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Ellos llegan a bailar a Mira quién baila

Pero, ¿quiénes son y de dónde salieron Kenneth González y Kevin Vera?

Vera es de nacionalidad mexicana y debutó en la televisión costarricense en el 2018, en canal 7, durante la quinta temporada de Dancing with the Stars (DWTS).

En esa ocasión, el azteca bailó con Johanna Solano y llevó al triunfo a la exreina de belleza y presentadora de televisión, quien ganó la competencia de ballroom de esa edición.

Kevin también fue fichado para las temporadas 6 y 7 de DWTS. En esas ediciones bailó con Coco Vargas y Gabriela Jiménez, respectivamente.

Kenneth González, por su parte, llegó a Teletica en el 2024 a Mira quién baila, solo que no fue estelar de la competencia, sino que era un “extra”.

Kenneth González fue bailarín estelar de la pasada edición de Nace una estrella. Fotografía: Cortesía Kenneth González. (Cortesía/Cortesía)

Este año, González continuó ligado a canal 7 en Nace una estrella y de ahí dio el salto a ser estelar del nuevo programa de baile.

Kenneth, de 20 años, baila desde los 6. Empezó en la escuela y en grupos de baile municipal de Belén de Heredia, de donde es oriundo, según dijo a La Teja en una entrevista de abril pasado.

Además de bailarín, Kenneth es estudiante de Administración de Empresas en el Tecnológico de Costa Rica.

Esta será la primera competencia que disputará el herediano en televisión nacional.

Kenneth González ha representado a Costa Rica en competencias internacionales de baile. Fotografía: Cortesía Kenneth González. (Cortesía/Cortesía)

Además de Kevin y Kenneth, el elenco de bailarines del programa de este año lo completan: Javier Acuña, Michael Rubí, Erick Vásquez (México), Lucía Jiménez, Alhanna Morales, Tatiana Sánchez, Jazhel Acevedo (México) y Yessenia Reyes.