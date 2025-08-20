Bismarck Méndez se habría paseado sorpresa de Teletica del último participante de Mira quién baila

Bismarck Méndez habría cantado al último participante de Mira quién baila. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Bismarck Méndez se habría paseado en el anuncio que dará Teletica muy pronto sobre el último participante de Mira quién baila (MQB).

El querido Patacón tiró este miércoles una chinita durante De boca en boca con la que habría confirmado el último fichaje para el reality de baile.

Méndez hizo el comentario cuando él y sus compañeros del programa farandulero de canal 7 interrogaban a Thais Alfaro sobre quién sería el último nombre por confirmar.

Alfaro fue anunciada por canal 7 este martes como la novena participante del show de baile y la quinta y última mujer del elenco; de ahí su participación de este 20 de agosto en De boca en boca para hablar sobre ese proyecto.

Thais Alfaro estuvo este miércoles en De boca en boca. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Cuando a Thais le empezaron a pedir pistas sobre el último participante, dijo: “No sé, Mauricio (Hoffmann), hay sorpresas. Digo, Teletica siempre ha sido de sorpresas, de darle al público siempre buenas noticias. Vean, por favor, De boca en boca en los próximos días”.

De inmediato, Bismarck reaccionó con un comentario con el que muchos pelaron los ojos en el estudio.

“Tiene que (ser un hombre), dicen que se está bronceando y todo”, comentó Bismarck.

El comentario de Méndez coincide con unas vacaciones que se está dando Ítalo Marenco en Cancún, México, con su esposa Cindy Villalta y su hija Irene.

El expresentador de Giros tomó el descanso a pocos días de que salir de Repretel. Su último día en canal 6 fue el 14 de agosto, luego de haber renunciado el 1 de ese mes.

Desde que Ítalo confirmó que renunció a canal 6, se le comenzó a vincular con Teletica y aunque su destino en el canal es Buen día; su llegada a la televisora irá “poquito a poco”, de ahí su llegada a MQB y muy posiblemente después a las transmisiones de fin y principio de año como los toros.

Ítalo Marenco se está bronceando en Cancún. Fotografía: Instagram Ítalo Marenco. (Instagram/Instagram)

La referencia de Bismarck de que el décimo participante se está bronceando prácticamente confirma ese rumor de que será Marenco quien deleitará a muchos con sus movimientos y sus músculos en la pista de baile de canal 7.

MQB inicia el 7 de setiembre por lo que Teletica ya no tiene mucho tiempo para confirmar la llegada de Ítalo al canal ya que aún queda la definición de las parejas y el inicio de los ensayos.