Thais Alfaro cuenta cómo hará con su trabajo y sus hijos tras aceptar estar en Mira quién baila

Thais Alfaro fue confirmada como una participante más del nuevo Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

Thais Alfaro fue anunciada como la novena participante de la segunta temporada de Mira quién baila (MQB) sorprendiendo a muchos, pues se sabe de sus muchas ocupaciones.

La presentadora de Buen día y Los doctores contó cómo ahora con su trabajo y con sus hijos tras aceptar dicho reto que la tendrá bastante ocupada.

La periodista es madre de dos niños, está casada y vive en Grecia, de Alajuela, pero esto no será impedimento para verla mover las caderas cada domingo por la noche.

Al iniciar Buen día de este miércoles, contó que con “organización, disciplina” y el apoyo de su mamá, podrá asistir a los ensayos y cada gala.

“A mi mamá se le va a recargar un poquito, pero yo no sería la mitad de lo que yo soy sin ella, por eso me la llevé a Las Vegas”, dijo antes de llorar.

Los compañeros de Thais Alfaro, de Buen dia, de Teletica, dijeron que la apoyarán mucho ahora que estará en MQB. (redes/Captura de video)

Justo la semana pasada, Thais se fue de viaje con su mamita como el regalo del Día de las madres y para relajarse ambas un poco por todo lo que se viene.

Ella además aseguró que está muy feliz, pero a la vez muy asustada porque sabe que el reto que se viene es bastante fuerte, pero que a su vez la llenará de mucha energía.

“Hay un dicho que dice: ‘si tiene miedo, hágalo con miedo’, y es la verdad. Ahí vamos a dar lo mejor que yo puedo. Es un sentirse vivo, es una nueva experiencia, me saca del día a día”, mencionó.

Sus compañeros Daniel Céspedes, Nancy Dobles y Carolina Monge le desearon todo lo mejor en el programa y prometieron apoyarla mucho.

Céspedes, de hecho le aconsejó que vea los videos suyos donde sale bailando para que “haga todo lo contrario” y se luzca en la pista.

De momento, solo falta un participante por anunciar de los diez famositicos que estarán en la pista a partir del 7 de setiembre. Los ensayos con su respectivo coreógrafo inician este lunes 25 de agosto.