Diego Bravo metió el dedo en la llaga en bronca que lo enfrentó con Lynda Díaz en Mira quién baila

Diego Bravo y Yessenia Reyes bailaron juntos en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

Diego Bravo metió el dedo en la llaga a la bronca que lo enfrentó con Lynda Díaz el año pasado, durante la primera temporada de Mira quién baila (MQB), en la que ambos fueron participantes.

LEA MÁS: Yessenia Reyes vuelve a Teletica más fuerte que nunca haciendo polvo las palabras de Lynda Díaz

El youtuber se valió de una nota que publicó este lunes La Teja, en la que se mencionó el regreso “triunfal” de la bailarina Yessenia Reyes a Teletica –a la segunda temporada de MQB–, luego de que Lynda Díaz dudara el año pasado que canal 7 siguiera contratando a la artista para sus programas.

Todo se dio porque Lynda aseguró que Diego y Yessenia habían filtrado una supuesta conversación en la que el bailarín Michael Rubí hablaba mal de la exmodelo. En la bronca también salió salpicado César Abarca.

Este lunes, sin mencionar a Lynda, Diego le dio con todo a la expresentadora de Teletica.

Diego Bravo le tiró de nuevo durísimo a Lynda Díaz. Fotografía: Instagram Diego Bravo. (Instagram/Instagram)

“Mi amor, una vez una mala persona intentó denigrar y hacerte ver mal, comimos mierda juntos (tanto que la gente no sabe y un día yo mismo contaré lo que sentimos), pero Dios se encargó de ponerte una vez más ahí, donde se demuestra que no hicimos nada, por eso estás donde estás hoy de nuevo. Eres una gran profesional y cada quien está donde merece estar. Sigue brillando que no necesitas nada más que ser tú misma”, escribió Diego en Instagram.

LEA MÁS: Lynda Díaz asegura que Teletica ya no contratará más a la bailarina Yessenia Reyes

Pero la cosa no quedó ahí, luego comentó: “A alguien le tocó meterse todas sus palabras por el $%#@ (ella (Lynda) juraba que Yess nunca más pondría un pie ahí) vivió engañada pensando que su palabra tenía peso, pero para verdades el tiempo y aquí está la prueba”.

Bravo mencionó que una persona con dinero no necesariamente es buena.

Diego Bravo se volvió a referir a la polémica con Lynda Díaz. Fotografía: Instagram Diego Bravo. (Instagram/Instagram)

“Y ni por más mentiras, en vivos y boicots, pudo la mala vibra con nosotros. El tiempo de Dios es perfecto, y hoy con Yessenia dentro del formato, puedo decirles: esa persona solo quiso jodernos la final a base de mentiras y manipulación. El tiempo demostró quién es quién”, finalizó.

LEA MÁS: ¿Qué generó la bronca entre Lynda Díaz, Yessenia Reyes, Diego Bravo, César Abarca y Michael Rubí?