Yessenia Reyes vuelve a Teletica más fuerte que nunca haciendo polvo las palabras de Lynda Díaz

Yessenia Reyes hizo pareja con Diego Bravo en la primera edición de Mira quién baila. Fotografía: Instagram Yessenia Reyes. (Instagram)

Contrario a lo que le había pronosticado Lynda Díaz, en la recta final de la primera temporada de Mira quién baila (MQB), la bailarina Yessenia Reyes regresará, en pocos días, a Teletica más fuerte que nunca.

Díaz, Reyes –junto con Diego Bravo y César Abarca– terminaron la pasada edición del reality de meneos en un broncón, pues la exmodelo los acusó de, supuestamente, filtrar un mensaje de Michael Rubí, en el que el bailarín hablaba mal de ella, algo que él desmintió.

La situación provocó que Lynda Díaz renunciara al show de baile a pocas semanas de la final, pues le pidió a César –quien era su bailarín oficial– retirarse de ser su pareja en la pista, y Michael también abandonó el show, dejándola sin acompañante.

Yessenia Reyes llega fuertísima en su regreso a Teletica

Debido a eso, Lynda había advertido a Yessenia que Teletica no la volvería a contratar. “Dudo mucho que después de esto que ha pasado, el canal vuelva a traer a Yessenia o vuelva a traer a César”, afirmó Lynda en aquel momento.

A pesar del pronóstico de la empresaria, Teletica ya confirmó que Yessenia sí estará en el programa, y la bailarina regresa más fuerte que nunca, pues junto con César Abarca, el fin de semana, alcanzó la quinta posición de un campeonato que disputaron en Argentina.

“Sí se pudo. Logramos pasar a la gran final del Suramérica Open 2025. Un honor bailar junto a 24 parejas espectaculares. Entramos con lágrimas a esa prestigiosa pista y lo dimos todo, quedando como resultado de la ronda final el quinto lugar para Costa Rica en ‘ballroom’ latino internacional”, celebró Yessenia este domingo en sus redes.

Para ella, alcanzar esa posición en la competencia significa otro sueño cumplido. “Somos de un pequeño país centroamericano; o sea, como la cenicienta en estas competencias de baile deportivo, conociendo bailarines que solo vemos por Internet, y bailando en un salón brutal que da sustito. Pero eso le da el triple de valor a nuestros esfuerzos”, agregó la salvadoreña en su publicación.

Yessenia Reyes y César Abarca conquistaron el quinto lugar en la competencia suramericana en la que participaban. Fotografía: Instagram Yessenia Reyes. (Instagram/Instagram)

Con esta gran posición en esa competencia bajo la manga, Yessenia regresa a darlo todo a la pista de MQB y se posiciona como una de las principales bailarinas de los programas de canal 7, convirtiendo en polvo las palabras que le había dicho Díaz.

Yessenia Reyes y César Abarca muy felices con su quinto lugar en el Suramérica Open 2025. Fotografía: Instagram Yessenia Reyes. (Instagram/Instagram)

César no estará este año en el programa, debido a que el horario de su nuevo trabajo como ingeniero civil, en el Ministerio de Justicia y Paz, lo dejó sin tiempo.