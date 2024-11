Esto hizo Yessenia Reyes tras la acusación de Lynda Díaz sobre su salida de MQB

Lynda Díaz, habló sin pelos en la legua en un en vivo.

Yessenia Reyes reaccionó al en vivo que hizo Lynda Díaz este lunes, donde habló de su salida en el programa Mira quién baila y además la tachó como una de las culpables por su salida.

“Me vine corriendo para la academia porque me acabo de dar cuenta que mis historias las están viendo miles de personas, ni cuando me he esforzado tanto me ha pasado esto, así aquí estoy dándoles información sobre nuestro trabajo, y también si quieren aprender a bailar para eventos o cosas corporativas, ahorita estamos full de cosas lindas para fin de año”, comentó.

La macha agregó que en su academia Yessenia Reyes Estudio tiene clases para todas las edades y gustos.

Sin meter mucha mano en el tema de Lynda, dijo que ella era una persona positiva y que no jugaba de otro lado.

Además, aprovechó el momento para dejarle una cajita de preguntas a sus seguidores, pero no para que le mandaran preguntas, sino emprendimientos, porque expresó que iba a aprovechar el momento para darlos a conocer.

Yessenia Reyes y César Abarca, son pareja y bailarines de Mira quién baila Costa Rica.

“Mándenme sus emprendimientos, intentemos seguir en las redes sociales, yo los voy a compartir hoy y mañana, porque creo que estas cosas son positivas, además somos una comunidad que está creciendo”, comentó.

Recordemos que en el en vivo, la empresaria Lynda Díaz dijo que Yessenia, quien es pareja sentimental de César Abarca (expareja de baile de ella), le sirvió de puente para que se filtrara información de su familia, en páginas de chismes para dañar su imagen y la de su esposo, Anthony Alfonso, ya que Reyes es la pareja de baile de Diego Bravo, quien fue tachado como culpable.

Diego Bravo, Yessenia Reyes, César Abarca han estado unidos. Captura

De momento, Diego Bravo ni Yessenia Reyes han reaccionado ante las acusaciones de la expresentadora de televisión.

Lo que sí se sabe es que tanto Bravo, Reyes y César Abarca, quien fue bailarín de Díaz hasta la gala nueve, se han mantenido bien unidos y ensayando para la próxima gala del domingo.