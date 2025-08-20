¿Lynda Díaz respondió a los filazos que le mandó Diego Bravo?

Lynda Díaz participó en la primera temporada de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

Diego Bravo celebró el lunes el regreso “triunfal” de Yessenia Reyes a Teletica con ácidos y filosos comentarios que aludieron a Lynda Díaz y a la bronca que enfrentó a los tres el año pasado en Mira quién baila.

“A alguien le tocó meterse todas sus palabras por el $%#@ (ella (Lynda) juraba que Yess nunca más pondría un pie ahí (en Teletica)), vivió engañada pensando que su palabra tenía peso, pero para verdades el tiempo, y aquí está la prueba”, fue uno de los mensajes que publicó el youtuber.

Un día después de todo lo que dijo Bravo, Díaz publicó un misterioso mensaje en el que le habría respondido al creador de contenido y exparticipante de la primera temporada del reality de baile de canal 7.

“Mientras algunos hacen ruido, tú estás creando y creciendo. Enfocada. Feliz día”, afirmó Díaz este martes en sus historias de Instagram.

Lynda Díaz publicó este mensaje este martes que pareció ser una respuesta a todo lo que dijo Diego Bravo de ella el lunes. Fotografía: Instagram Lynda Díaz. (Instagram/Instagram)

Lynda acompañó su punzante mensaje con una fotografía en la que muestra una gran construcción, aún en obra gris, de lo que parece ser un nuevo proyecto en el que está trabajando.

La exmodelo aseguró el año pasado que Diego y Yessenia habían filtrado una supuesta conversación en la que el bailarín Michael Rubí hablaba mal de Díaz. En la bronca salió salpicado César Abarca, quien fue el bailarín de Lynda en Mira quién baila.