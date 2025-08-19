Ítalo Marenco salió del país antes de ser anunciado en su nuevo trabajo

Ítalo Marenco tuvo su último día en Giros, de Repretel, el 14 de agosto de 2025. Cortesía Repretel (Cortesía Repretel /Cortesía Repretel)

Ítalo Marenco se fue hace menos de una semana de Repretel y ya está a punto de ser anunciado en su nuevo trabajo; sin embargo, decidió hacer algo antes de entrar a su nuevo trabajo.

El presentador será uno de los 10 participantes de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) de Teletica y su presentación oficial será a finales de esta semana.

Antes de que esto pase, la exfigura de Giros decidió montarse en un avión, junto a su esposa Cindy Villalta y su hija Irene, para irse a cargar baterías a Cancún, México.

Al también actor y su familia les encanta el mar y es su primera vez en el estado de Quintana Roo, por lo que están disfrutando mucho de lugar.

Ítalo Marenco jaló de Costa Rica antes de ser anunciado en MQB

De lo que más se ha sorprendido es del montón de cosas que le han pasado ofreciendo a la orilla de la playa, como comida, artesanías y hasta conchas de caracol.

De hecho, contó que tuvo que correr para evitar que su hija sonara el caracol que andaban ofreciendo en 15 dólares y todo lleno de babas del vendedor.

Los ensayos oficiales de MQB arranca el próximo lunes 25 de agosto y las parejas serán anunciadas en estos días.

Por cierto, en unos minutos darán a conocer el noveno participante del concurso de meneos que todo hace indicar que se trataría de la modelo Melania Villalta, la exnovia del jugador Jeikel Venegas.

