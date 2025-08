Melania Villalta confirmó una inesperada noticia sobre su relación con Jeikel Venegas

Melania Villalta y Jeikell Venegas (Instagram)

Melania Villalta confirmó que está soltera y que su relación con el jugador Jeikel Venegas llegó a su fin.

La creadora de contenido confirmó la noticia a De Boca en Boca, esto tras días sin mostrar nada con el delantero en redes sociales.

Ellos ya habían pasado por una separación hace unos meses, pero tras pocas semanas separados, volvieron a retomar la relación y se les veía más enamorados que nunca.

Según Teletica, Villalta no dio detalles sobre el motivo, pero aseguró que está enfocada en sus proyectos personales y crecer profesionalmente, esto mientras Jeikel se adapta a su nuevo equipo, Guadalupe FC.

Ella contó en sus redes sociales que todo terminó en buenos términos y le desea lo mejor a su ex.

“Lo que con el corazón agradecería es evitar por completo preguntas o suposiciones fuera de lugar. A mi ex pareja lo respeto, le agradezco los momentos buenos, y también por ser una etapa de mi vida en la que aprendí muchísimo como persona y como mujer. Te deseo lo mejor siempre a vos y a tu familia. Amigos, todo está bien, no hay conflicto, no hay guerra. Eso no es necesario, y de mi parte no verán nada que perjudique a alguien más. Me retiro en paz, y sé que él lo hará igual”, explicó.

Para concluir, aseguró que ya no se va a referir más al tema y que para ella todo quedó en punto final.

“Con todo el amor, hoy cierro este tema, y una vez más gracias a quienes siempre se quedan para apoyarme como mujer y profesional”, finalizó.

