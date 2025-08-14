Patricia Figueroa habló del nuevo trabajo de Ítalo Marenco tras Repretel y le desea suerte

Patricia Figueroa conversó con La Teja sobre la salida de Ítalo Marenco de Repretel. Fotografía: Archivo LT. (Instagram)

Patricia Figueroa sorprendió al referirse sobre el nuevo trabajo que tendrá Ítalo Marenco tras renunciar a Repretel a inicios de agosto.

Figueroa conversó el martes con La Teja sobre la decisión que comunicó Marenco a sus jefes de la televisora de La Uruca el pasado 1° de agosto, cuando renunció al canal tras 11 años de ser una de sus fichas estrella.

Ítalo y Patricia trabajaron juntos en Repretel durante ocho años, tiempo que compartieron cámaras en Giros, como presentadores de la revista matutina de canal 6.

Ahí, ambos cosecharon un gran cariño, amistad, respeto y admiración que continuó luego de que Patricia renunciara a la revista en enero del 2024 y a la televisora el 28 de octubre del año pasado.

Como Ítalo concretará su salida del canal este viernes 15 de agosto, este medio conversó con Patri al respecto y en medio de la conversación, la empresaria habló del destino de Marenco luego de que deje canal 6.

¿Qué piensa de la salida de Ítalo Marenco de Repretel?

Yo nací con Giros y cuando dejé el proyecto, a los 20 años y medio, Ítalo era la figura más vieja del momento de las que quedaban en el programa. A él lo quiero muchísimo. Llegamos a tener una amistad hermosa y, más allá de una amistad, hasta a veces lo veía como un hijo. La energía, el carisma y la calidad humana (de Ítalo) la aprecio muchísimo y lo quiero muchísimo a él y a su familia.

Creo que la vida es de etapas y portillos que se abren. Se le abrió esta posibilidad de irse para la competencia. Si bien es cierto amo Giros porque ha sido mi bebé por años, creo también en que uno tiene que tomar decisiones importantes cuando se le presentan las oportunidades, y si esa oportunidad era una mejor posibilidad para él en su carrera profesional y en su crecimiento, en buenahora. Es la vida.

Hay que seguir creciendo y cuando Dios pone estas posibilidades hay que tomarlas si son para mejor y yo creo que esta fue la situación para él. Estoy segura que él, al igual que yo, ama Giros, pero bueno, a veces también las propuestas si son mejores, uno toma decisiones radicales, también para cerrar etapas y abrir otras.

¿Le sorprendió la salida de él de Repretel?

(Se ríe) Ítalo y yo nunca nos hemos despegado de conversar de vez en cuando. Si bien es cierto generacionalmente somos superdiferentes, siempre nos mantenemos conectados, y las cosas se fueron dando y se dieron como se dieron, entonces no me sorprende, al final. Lo único que me sorprende es que, de alguna manera, no lo hayan retenido en casa (en Repretel), eso me duele porque al final creo que sí es una pieza muy importante para Giros, pero así es la vida.

¿En esas conversaciones él le habló de que renunciaría al 6?

Ummm (risas). Esas (cosas) quedan entre teléfonos y entre almohadas.

¿Qué significa para Giros quedarse sin Ítalo?

Creo que también hay mucho talento en Giros, no solo en la parte de cámaras y en los talentos que salen en pantalla, sino también en un equipo de producción que trabaja fuertemente, porque siento yo que nosotros hemos hecho un buen trabajo desde hace muchos años y eso es lo que ha dado los resultados que se han venido cosechando, pero Ítalo era una pieza importante, era el más viejo en el programa, el que tiene más recorrido en la casa de Giros, pero los tiempos siguen corriendo y habrá que ver qué pasa.

Creo que para todos hay oportunidad y, si bien es cierto, lo quiero muchísimo y creo mucho en su talento, sí creo que es una pérdida para Repretel que yo la hubiera pensado dos veces; pero bueno, también como todo en la vida, van viniendo otros valores y quién sabe qué pasará, solo el tiempo lo dirá.

Lo cierto es que le deseo a Ítalo que siga brillando ahora del otro lado en canal 7, y a Giros y a cada uno de los talentos de ahí, les deseo que sigan brillando en este espacio tan divino que es la casa de Giros.

¿Qué características destaca en Ítalo que lo hacen un talento distinto de la pantalla?

La energía que tiene. A mí a veces me ponía loca. Esa energía maravillosa que inyecta muchísimo, esas locuras, porque también tiene un índice de locura muy simpático y esas ocurrencias que son naturales, es que no son impuestas. Entonces eso es lo bonito de su personalidad: que realmente así es en el día a día y en el programa. Es la característica más linda de él, esa de salir con esas locuras, esa energía y además de que es una persona noble, eso es lo lindo, es natural.

¿Considera que la salida de Ítalo va a golpear el rating de Giros?

El rating siempre es una lucha de titanes de cualquier televisora en programas que se disputan directamente, como es Giros y Buen día, y lo han sido estos últimos 21 años, pero bueno, el público dirá. Yo puedo decir santo, pero vuelvo a afirmar, es una pérdida sensible porque es un buen valor que tenía Repretel que ahora va a estar de otro lado, pero vamos a ver las tendencias y lo que dice el público.

¿Habló con Ítalo posterior a la renuncia?

Sí, claro que sí, hablamos de buenos deseos. A la gente que uno quiere le desea lo mejor y que Dios lo siga guiando y que los éxitos se multipliquen donde quiera que vaya. Esos son mis deseos para él en la profundidad de corazón siempre.

