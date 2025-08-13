Ítalo Marenco no estuvo presentando en Giros, ¿se fue sin despedirse de los televidentes?

Ítalo Marenco, Maricris Rodríguez, Charlyn López, Rafa Pérez son los presentadores de Giros de Repretel. (redes/Facebook)

Ítalo Marenco no estuvo presentando este miércoles en el programa Giros, por lo que muchos televidentes se extrañaron de no verlo en la pantalla de canal 6.

En la transmisión en vivo que hacen en la página de Facebook del programa muchos empezaron a preguntarse si será que Marenco se fue sin despedirse.

Cabe recordar que el presentador renunció a Repretel el pasado 1 de agosto, luego de 11 años de trabajar en esta televisora.

El mismo Ítalo subió una historia en su cuenta de Instagram para contar el por qué no salió en el programa matutino.

Ítalo Marenco inició en Repretel en el programa Combate. (MELISSA FERNANDEZ SILVA/La Nación)

“¿Por qué no ando chaineado para Giros?, es que cuando uno está en preaviso, uno tiene derecho a un día por semana, entonces uno agarra ese día de trabajo para trabajar más. Gracias al señor hoy tenemos un evento lindísimo del día de las madres y en la noche un evento de gala bien bonito, bien chaneadito, entonces hoy es un día de andar de allá pa’ acá“, aclaró.

Su última vez en Giros será este viernes 15 de agosto en el programa especial del Día de la Madre, tal y como se había dado a conocer cuando renunció.

Se dice que en los próximos días será anunciado como uno de los participantes de Mira quién baila (MQB), confirmándose así su llegada a Teletica.