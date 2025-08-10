A Ítalo Marenco lo invadió la nostalgia a pocos días de despedirse de Repretel

Ítalo Marenco está a días de decirle adiós a sus compañeros. (redes/Facebook)

Ítalo Marenco está viviendo sus últimos días como empleado de Repretel y como presentador de Giros y ya la nostalgia se hizo presente.

Tras casi 11 años de ser una de las principales figuras de esa televisora, Marenco sorprendió a sus jefes y a los televidentes el pasado 1 de agosto, cuando presentó su renuncia al canal.

Al también actor le quedan unos días más en Repretel, ya que según supo La Teja, estaría ahí hasta el 14 de agosto, pero ya lo está invadiendo la tristeza.

Este fin de semana, Ítalo hizo público un recuerdo de una de las tantas bromas que hizo en el canal, en específico una a su compañero y amigo Rafa Pérez, al quien aseguró va a extrañar mucho.

“Te voy a extrañar, hermano”, escribió Marenco en el video, donde se ve cómo le acerca a Rafa un pie de plástico.

Rafa reposteó la historia y le contestó que él también lo va a extrañar mucho.

De momento, el futuro profesional del presentador es incierto, pero cada día hay más pistas de que será parte de Teletica.

Muchas personas lo pidieron para que sea uno de los famosos que participarán en la segunda temporada de “Mira quién baila”, el nuevo programa de baile de Teletica y, al parecer, el canal los quiere complacer porque cada día suena más como ficha del trencito.

Ya en las redes sociales de Mira quién baila han confirmado a tres de los participantes que estarán en la segunda temporada: Mariana Uriarte, Ivonne Cerdas y Daniel Montoya.

La fecha de estreno será el domingo 7 de setiembre, por lo que en los próximos días se conocerán todos los participantes.