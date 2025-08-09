Ítalo Marenco será la gran baja en Toros del 6, pero su productor Frederick Fallas dice tener resuelto

Este es parte del elenco de los Toros del 6 para este 2025, con la gran ausencia de Ítalo Marenco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ítalo Marenco será sin duda alguna la gran baja este año en las transmisiones de Toros del 6, en las corridas de fin y principio de año.

El presentador renunció a Repretel el 1 de agosto para unirse, al parecer, a Teletica a partir de setiembre.

Según Frederick Fallas, productor de Repretel, el presentador le hará más falta a nivel personal que profesional, pues según nos adelantó, ya tiene todo resuelto para que su ausencia no se note en las corridas.

Teletica y Repretel anunciaron este viernes que habrá corridas de toros del 25 de diciembre al 4 de enero en Pedregal. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Eso sí, todavía no nos quiso revelar quién llegará en lugar de Ítalo, pero sí dice que será alguien con el que el público se sorprenderá.

“Ítalo me va a hacer falta, sobre todo, en lo personal, porque él es muy buen amigo mío, lo quiero mucho. Es una persona muy talentosa, una persona muy natural y como persona nos llevamos excelente.

“En la transmisión ya tenemos el asunto resuelto. La propuesta la vamos a presentar en un futuro, vamos a esperar que pasen unos días. Ahora lo importante es que estamos anunciando las fechas y las actividades que tendremos y en poquito tiempo vamos a hablar del talento y lo nuevo que vamos a tener”, dijo Fallas.

Las ocurrencias y los desplantes de Ítalo Marenco en los Toros del 6 harán falta este año. (Archivo/Captura de video/Archivo/Captura de video)

El productor de Toros del 6, además, aclaró que algunas dinámicas en las que Marenco tenía mayor participación, como el juego de los Cazafantasmas, se mantendrán, y que el elenco de humor será el mismo del año pasado.

“Las sorpresas vendrán en un futuro”, agregó.

El equipo de humor y de presentadores de Toros del 6 se mantendrá, pero pronto anunciarán algunas sorpresas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Obviamente, sus compañeros de transmisión sí lo extrañarán mucho en diciembre, aunque le desearon todo lo mejor en sus nuevos proyectos.

“Ítalo es una persona sumamente carismática, yo lo quiero muchísimo como ser humano, es un gran compañero; sin embargo, cada uno tiene su estilo, él tiene su estilo particular y habrá personas que vengan de parte de nuestro elenco que tienen su estilo muy particular, entonces yo no hago comparaciones entre una persona u otra, pero vendrá una persona nueva, con su propio estilo, nadie lo va a imitar a él”, dijo Norval Calvo, director del equipo de humor de Repretel.

Su gran compañera de Giros y de los Toros del 6, Charlyn López, también será otra que lo extrañará mucho, pero agregó que solo le queda desearle lo mejor.

“Sí me hará mucha falta, pero todas las personas tenemos que continuar creciendo, continuar expandiendo conocimiento en otras áreas y la verdad es que yo me alegro mucho por él”, mencionó.

El personaje de Edson Picando, imitando a Víctor Carvajal, también estará en los toros de este año en Repretel, al igual que Charlyn López. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El presentador Andrés Zamora, el Padre mix, fue otro que se pronunció ante la salida de su gran compañero y dijo que resentirá mucho su ausencia, pues habían hecho un gran equipo.

“Me sorprendió mucho (su renuncia), pero creo que es parte de las cosas que se llevan en la intimidad, que se hablan en el metro cuadrado de nuestra familia y hay cosas que nosotros no vamos a entender, no vamos a comprender, pero que si van en línea y van orientados a lo que la familia quiere, a lo que la familia busca, no queda más que desearle que Dios lo bendiga siempre a donde quiera que vaya. Él es un ser de luz y sé que va a brillar donde quiera que Dios lo lleve”, dijo el Padre Mix.