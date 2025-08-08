¿Ítalo Marenco ya tiene sustituo en Giros? Esto dice uno de los candidatos que suena más fuerte

Andrés Zamora, "Padre Mix", ya fue presentador de Giros en una ocasión, tras entrar al programa del 6 en el 2019. (Jeffrey Zamora)

Andrés Zamora, más conocido como Padre Mix podría ser el sustituto de Ítalo Marenco, luego de que este renunciara a Giros.

Su nombre es uno de los que más suena para ser el nuevo presentador de la revista de canal 6, al igual que el del periodista Omar Cascante.

El locutor de radio Omega ya había estado en una ocasión en Giros (entró en el 2019), por lo que no sería algo nuevo para él y, además, ya es ficha de Repretel desde hace casi 10 años.

El Padre Mix dijo a La Teja que estaría “encantado” de unirse a Charlyn López, Rafa Pérez y Maricris Rodríguez.

“Yo encantado y agradezco a todas las personas,pero ya son decisiones de la gerencia general del Grupo Repretel, yo con ellos he venido trabajando en los últimos ocho o nueve años, inicié precisamente siendo presentador de Giros. La decisión de la gerencia de salir del espacio fue parte de los proyectos y estrategias en plena pandemia y eso lo entiendo, gracias a Dios estoy trabajando, sigo con ellos y a lo que me han hecho las solicitudes, a lo que me han llamado como La Matraca, Festival de la luz, los toros, fiestas de fin de año, aquí estoy. Soy parte de este equipo de trabajo, muy contento y, sobre todo, muy agradecido con Dios por las oportunidades”, dijo.

Andrés Zamora, "Padre Mix", estará este año en los Toros del 6 de fin y principio de año. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este medio supo que los altos mandos de la televisora ya lo llamaron para negociar y esto fue lo que nos dijo:

“Aún no nos hemos reunido, pero en lo que pueda servir y pueda calzar en los proyectos para servirle a la familia y hacer las cosas por y con amor, ahí estaré con mucho gusto”.

En cuanto al horario, el presentador agregó que no le afectaría porque sus programas en Omega (105.1 F.M.) son en las tardes.

