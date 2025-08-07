El nombre de Ítalo Marenco ya comenzó a sonar con más fuerza en Teletica

Ítalo Marenco deja Repretel el 14 de agosto. Fotografía: Instagram Ítalo Marenco. (Instagram)

Todavía no se cumple una semana de la renuncia de Ítalo Marenco de Repretel y el nombre del presentador ya comenzó a sonar de una manera bastante inusual en Teletica.

Marenco sorprendió a todos el pasado 1.° de agosto al confirmar que se iba de la televisora de La Uruca tras 11 años de trabajo porque, según mencionó, cerró un ciclo.

La Teja sabe por fuentes muy confiables que Ítalo se integraría a Teletica próximamente, y ese rumor tomó mucha más fuerza en las últimas horas por “comportamientos” de canal 7 ante la mediática renuncia.

Teletica hasta fue a Repretel a entrevistar a Ítalo Marenco sobre su renuncia a canal 6. Fotografía: Captura De boca en boca. (Captura/Captura)

Este miércoles, en el programa De boca en boca, transmitieron una entrevista que le hicieron a Marenco en las afueras de Repretel en la que le preguntaron sobre su renuncia.

Llama mucho la atención que Teletica haya enviado un equipo de su programa farandulero a entrevistar al presentador en las afueras de la televisora de los canales 4, 6 y 11.

A Ítalo hasta le cuestionaron sobre cómo está en temas de baile, pues una de las versiones es que Marenco sería parte de Mira quién baila, que se estrena el 7 de setiembre por canal 7.

También, es casi seguro que él se integrará al equipo de presentadores de Buen día, el programa del 7 que compite directamente con Giros, donde trabajará hasta el 14 de agosto.

Pero esa inusitada visita de De boca en boca a Repretel se suma a otra publicación que hizo el canal de Sabana Oeste este jueves en su sitio web.

En Teletica el nombre de Ítalo Marenco comenzó a sonar con mucha más fuerza en las últimas horas. Fotografía: Captura teletica.com. (Captura/Captura)

Teletica le dio pelota a lo que dijo este jueves Cindy Villalta, esposa de Marenco, respecto a la renuncia del galán a Repretel.

Por primera vez desde que Ítalo renunció, Cindy se pronunció sobre la decisión en una publicación que hizo en Instagram.

“Te admiro y te respeto por cuidarnos siempre y querer lo mejor para vos y tu familia. Vamos en el camino de Dios, los cambios los recibimos con agradecimiento”, afirmó Cindy en sus historias.

“Vea el mensaje que Cindy Villalta le mandó a Ítalo Marenco”, tituló canal 7 la nota sobre lo que expresó la colocha.

Si bien, De boca en boca ha reportado en varias ocasiones noticias relacionadas con Marenco, resulta bastante llamativa la cobertura por su salida de Repretel.

