Farándula

Un cambio de última hora hizo que Ítalo Marenco tomara esta decisión antes de irse de Repretel

Ítalo Marenco se fue de Repretel este 14 de agosto aunque se había anunciado que sería para el Día de la Madre

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Despedida de Ítalo Marenco de Giros de Repretel.
Ítalo Marenco no se fue de Giros, de Repretel, no sin antes pegarse su última enchilada en vivo. (redes/Facebook)

El presentador Ítalo Marenco renunció a Repretel el pasado 1 de agosto y se anunció que su último día en Giros sería este 15 de agosto, en el programa especial de la celebración del Día de la Madre.

Sin embargo, los seguidores de este espacio de canal 6 se llevaron la sorpresa de que este jueves fue su despedida y él mismo nos contó, el por qué del cambio.

LEA MÁS: Patricia Figueroa habló del nuevo trabajo de Ítalo Marenco tras Repretel y le desea suerte

Marenco nos confesó al terminar el programa, pasadas las 11 a.m., que ni él sabía que este 14 de agosto sería su último día junto a Charlyn López, Rafa Pérez y Maricris Rodríguez.

“Yo no sabía, yo no sabía que hoy era la despedida, yo creí que era mañana. Mi preaviso estaba hasta mañana, entonces en mi mente creí que era hasta mañana. Cuando entré a maquillaje y sentí la vibra, yo dije: ¿qué está pasando?, y ya ahí me contaron, ‘no, Ítalo hasta hoy es’, y yo: ‘¡Oh my God!’, no estaba preparado", confesó.

LEA MÁS: Ítalo Marenco confesó cuál metida de patas nunca olvidará de su paso por Giros

Ítalo Marenco y su último día en Giros, de Repretel, 14 de agosto de 2025. Cortesía Repretel
Ítalo Marenco recibió varias sorpresas en su último día en Giros. (Cortesía Repretel /Cortesía Repretel)

El conductor de Repretel, por 11 años, mencionó no le quedó más que respirar profundo antes de iniciar el programa y tomárselo con mucho positivismo.

“Yo no tenía ningún discurso de nada, yo siempre dejo que el corazón hable, pero bueno, se me adelantó un día, pero todo bien”, agregó.

Marenco llegó a Repretel en el 2014, luego de trabajar muchos años como actor y modelo, y fue ahí donde debutó como presentador. Fue en el 2017 cuando se integró a Giros cuando aún estaba Patricia Figueroa, Verónica González y Vicente Tepedino.

Cuando Ítalo Marenco llegó a Giros aún estaban Vicente Tepedino y Verónica González. (Albert Marín)

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
GirosRepretelÍtalo Marencosalida de Repretel de Ítalo MarencoTeletica
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.