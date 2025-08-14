Un cambio de última hora hizo que Ítalo Marenco tomara esta decisión antes de irse de Repretel

Ítalo Marenco no se fue de Giros, de Repretel, no sin antes pegarse su última enchilada en vivo. (redes/Facebook)

El presentador Ítalo Marenco renunció a Repretel el pasado 1 de agosto y se anunció que su último día en Giros sería este 15 de agosto, en el programa especial de la celebración del Día de la Madre.

Sin embargo, los seguidores de este espacio de canal 6 se llevaron la sorpresa de que este jueves fue su despedida y él mismo nos contó, el por qué del cambio.

LEA MÁS: Patricia Figueroa habló del nuevo trabajo de Ítalo Marenco tras Repretel y le desea suerte

Marenco nos confesó al terminar el programa, pasadas las 11 a.m., que ni él sabía que este 14 de agosto sería su último día junto a Charlyn López, Rafa Pérez y Maricris Rodríguez.

“Yo no sabía, yo no sabía que hoy era la despedida, yo creí que era mañana. Mi preaviso estaba hasta mañana, entonces en mi mente creí que era hasta mañana. Cuando entré a maquillaje y sentí la vibra, yo dije: ¿qué está pasando?, y ya ahí me contaron, ‘no, Ítalo hasta hoy es’, y yo: ‘¡Oh my God!’, no estaba preparado", confesó.

LEA MÁS: Ítalo Marenco confesó cuál metida de patas nunca olvidará de su paso por Giros

Ítalo Marenco recibió varias sorpresas en su último día en Giros. (Cortesía Repretel /Cortesía Repretel)

El conductor de Repretel, por 11 años, mencionó no le quedó más que respirar profundo antes de iniciar el programa y tomárselo con mucho positivismo.

“Yo no tenía ningún discurso de nada, yo siempre dejo que el corazón hable, pero bueno, se me adelantó un día, pero todo bien”, agregó.

Marenco llegó a Repretel en el 2014, luego de trabajar muchos años como actor y modelo, y fue ahí donde debutó como presentador. Fue en el 2017 cuando se integró a Giros cuando aún estaba Patricia Figueroa, Verónica González y Vicente Tepedino.