Ítalo Marenco confesó cuál metida de patas nunca olvidará de su paso por Giros

Ítalo Marenco tuvo su último día en Giros, de Repretel, este 14 de agosto de 2025. Cortesía Repretel (Cortesía Repretel /Cortesía Repretel)

Ítalo Marenco le dijo adiós este jueves 14 de agosto a los televidentes de Giros, tras 11 años en la pantalla de Repretel.

Los últimos 15 minutos de la revista matutina fueron para despedirlo y de paso hacerle varias sorpresas.

Al presentador lo hicieron salir de las instalaciones de canal 6 jalando una maleta luego de hacerlo comer chile, de fundirse un abrazo con sus compañeros y de despedirse de los televidentes.

Minutos después de terminado el programa Ítalo conversó con La Teja y esto fue parte de lo que nos dijo aún conmovido por haber dicho adiós a 11 años de trabajo en Repretel.

- ¿Qué le pareció la forma en la que lo despidieron?

Me encantó, me encantó. De verdad que estoy, que me voy demasiado agradecido. Me tocó despedir a otros compañeros antes, pero no creí que me fueran a despedir de esta manera.

- Acaba de cerrar la puerta de Repretel hace unos minutos, ¿qué pasa por su mente ahorita que salió?

Mirá, no se cerró, porque me dijeron que siempre van a estar las puertas abiertas. Y me voy, me voy muy agradecido. Todo ha sido de una forma muy clara, muy linda, muy orgánica. Y me voy muy agradecido, realmente. No puedo sentir otra cosa más que agradecimiento.

A Ítalo Marenco le sacaron los "trapos sucios" en su despedida de Repretel

- ¿Qué pasó una vez que se apagó las cámaras y ya salió Giros del aire?

Nos fundimos todos en un abrazo. Camarógrafos, editores salieron, presentadores, a pegarnos una lloradita.

- ¿Cómo se siente al saber que se terminó el famoso preaviso?

Sí, a mí nunca me había tocado hacer un preaviso. Y es durísimo, porque estás, pero a la vez no estás. Entonces, yo me fui despidiendo de cada uno poco a poco, agradeciendo mucho. Con todo el mundo me abracé y la verdad es que me voy muy feliz. Me voy muy feliz, la verdad.

- ¿Qué le dijo doña Yamileth Guido (productora de Giros) en este último programa?

Doña Yami es una maestra con la que voy a estar agradecido toda mi vida. Como ella lo dijo, ella pulió a esta joyita, y yo a ella le agradezco muchísimo que haya confiado en mí tantos años para ser el presentador de su revista.

- Le aguantó bastante la productora con sus tortas, ¿nunca le jaló el aire?

Sí, claro, claro. Doña Yami, el poquito colágeno que le quedaba yo se lo absorbí y el 70% de las canas que tiene doña Yami, yo se las saqué también.

Ítalo Marenco se fue muy agradecido con Repretel. (Cortesía Repretel /Cortesía Repretel)

- Le hicieron un miniresumen de todos los pachos en vivo en Giros, ¿cuál no olvidará?

El de la señora (que no era el hijo sino el esposo) fue el más épico. Pero también cuando me subí a una buseta que yo no conocía, el maestro (conductor) no quería que me bajara y me bajó en el Hospital México. Me dice: ‘no, no, yo nunca he tenido a Ítalo aquí sentado’, y no sé qué, ‘usted no se baja de aquí’. Yo me asusté, porque en serio no me bajaba. Cuando me di cuenta, ya estaba en la rotonda (del puente Juan Pablo II), me bajó en la rotonda como un kilómetro. Y claro, doña Yami me pegó una cagada.

Ítalo vaciló hasta el último momento con sus compañeros en Giros.

Ítalo Marenco llegó a Repretel en el 2014 como presentador de “Combate” y un año después se unió a las transmisiones de “Toros del 6″.

También fue conductor del reality “Batalla de Talentos” en 2016 y al siguiente año lo escogieron para conducir “Guerreros”.

Todos estos formatos se transmitían en canal 11 y fue en el 2017 cuando llegó a la revista Giros, de canal 6, a la cual le dijo adiós esta mañana.