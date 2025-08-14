Cindy Villalta compartió emotiva palabras para Ítalo Marenco y sus excompañeros de Giros

Cindy Villalta, esposa de Ítalo Marenco (Instagram/Instagram)

Cindy Villalta, esposa de Ítalo Marenco, le envió un emotivo mensaje a los ahora excompañeros del presentador tras su salida de Repretel.

Este jueves, Marenco vivió una emotiva despedida de Giros y de Repretel donde estuvo por más de 11 años y su esposa vio el adiós desde su casa, desde donde agradeció a sus excompañeros.

Cindy grabó uno de los momentos más emotivos del programa, el abrazo final que se dieron los cuatro presentadores.

“Gracias por quererlo y respetarlo tanto. Son un gran equipo y los llevaremos en el corazón”, escribió en una historia donde etiquetó a Maricrís Rodríguez, a Charlyn López y a Rafa Pérez.

Luego Villalta subió otra historia, esta vez dedicada a su esposo.

“Te amo, mi amor, sé todas las emociones que tenés ahora. Mi admiración por querer siempre superarte y ser mejor. Una oportunidad que viene de Dios nos espera”.

Ítalo tuvo una despedida con muchas lágrimas, muchas sonrisas y por su puesto, una torta que nunca falta.