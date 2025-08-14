Ítalo Marenco sorprendió a todos al adelantar su salida de Giros con una frase muy a su estilo

Este 14 de agosto es el último día de Ítalo Marenco en Giros, de Repretel. (redes/Captura de video)

Este 14 de agosto es el último día de Ítalo Marenco en el programa Giros, de Repretel, luego de haber renunciado hace dos semanas.

Se suponía que el presentador se despediría de los televidentes en este Día de la Madre; sin embargo, adelantó su despedida.

LEA MÁS: A Ítalo Marenco lo invadió la nostalgia a pocos días de despedirse de Repretel

Al iniciar la revista de canal 6 dejó salir una frase que así lo confirmaba: “Hasta el cielo está llorando esta partida”, porque les empezó a llover.

Ḿientras sus compañeros Charlyn López, Rafa Pérez y Maricris Rodríguez reían para no llorar, Ítalo también le envió un mensaje a la productora del programa, Yamileth Guido.

“Doña Yami, le voy a extrañar, bandida”, expresó.

En su cuenta de Instagram, el presentador confirmó que hoy será su adiós en la pantalla de Repretel, luego de 11 años en la televisora, y mencionó que disfrutará mucho el programa.

“Todo pintaba que me iba a despedir de toda mi familia hermosa de Giros mañana, pero va a ser hoy, hoy es mi último día aquí en Giros, después de 11 años hoy me toca despedirme de esta familia hermosa, de la que estoy profundamente agradecido. Este es mi último programa y lo voy a disfrutar hasta el final”, mencionó.

LEA MÁS: Ítalo Marenco no estuvo presentando en Giros, ¿se fue sin despedirse de los televidentes?

Marenco agregó que se llevará a todos los seguidores de Giros en su corazón.