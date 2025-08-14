Farándula

Maricrís Rodríguez se despidió de Ítalo Marenco con sentido mensaje y con el corazón en la mano

Maricrís Rodríguez le dedicó unas palabras a Ítalo Marenco en su despedida de Repretel

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Ítalo Marenco
Maricrís Rodríguez se despidió de Ítalo Marenco entre lágrimas y un emotivo mensaje. (Facebook/Repretel)

La salida de Ítalo Marenco ha dado mucho de qué hablar en los últimos días.

LEA MÁS: Ítalo Marenco se despide llorando de la pantalla de Repretel y esto le hicieron sus compañeros

Este jueves, Repretel le dedicó un emotivo espacio en el programa Giros, donde fue una de sus figuras más queridas y logró ganarse el corazón de miles de televidentes.

LEA MÁS: Estas son las otras caras conocidas que se unen al elenco del nuevo Sábado feliz

Las lágrimas no tardaron en aparecer, y el presentador pudo sentir de cerca el cariño y la admiración que sembró durante su paso por el canal.

Maricrís Rodríguez no solo lo despidió al aire, sino que también compartió un video en sus redes sociales donde expresó cuánto lo valora y la gran falta que le hará.

LEA MÁS: Christian Nodal confiesa que tiene un problema peor que ser mujeriego

“Mi hermanito querido, te voy a extrañar. Gracias por apoyarme desde el principio. La familia es para siempre”, escribió la comunicadora junto a un clip con los mejores momentos juntos.

Este fue el video compartido por Maricrís Rodríguez.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Maricrís RodríguezÍtalo MarencoGirosDespedida
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.