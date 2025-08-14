Maricrís Rodríguez se despidió de Ítalo Marenco con sentido mensaje y con el corazón en la mano

Maricrís Rodríguez se despidió de Ítalo Marenco entre lágrimas y un emotivo mensaje. (Facebook/Repretel)

La salida de Ítalo Marenco ha dado mucho de qué hablar en los últimos días.

Este jueves, Repretel le dedicó un emotivo espacio en el programa Giros, donde fue una de sus figuras más queridas y logró ganarse el corazón de miles de televidentes.

Las lágrimas no tardaron en aparecer, y el presentador pudo sentir de cerca el cariño y la admiración que sembró durante su paso por el canal.

Maricrís Rodríguez no solo lo despidió al aire, sino que también compartió un video en sus redes sociales donde expresó cuánto lo valora y la gran falta que le hará.

“Mi hermanito querido, te voy a extrañar. Gracias por apoyarme desde el principio. La familia es para siempre”, escribió la comunicadora junto a un clip con los mejores momentos juntos.