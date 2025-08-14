Christian Nodal confiesa que tiene un problema peor que ser mujeriego. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Este miércoles se publicó la esperada entrevista exclusiva de Christian Nodal con la periodista Adela Micha, en la que habló abiertamente sobre su separación de Cazzu, su relación con Ángela Aguilar y su etapa como papá de la pequeña Inti.

LEA MÁS: Christian Nodal sorprende a su público al besar a otro hombre y enciende la polémica

La conversación ha generado un gran revuelo en redes sociales, ya que por primera vez, el cantante mexicano se sinceró sobre temas que han despertado gran curiosidad entre sus seguidores.

Uno de los momentos más comentados fue cuando le preguntaron si se consideraba mujeriego, y esto fue lo que respondió:

LEA MÁS: Christian Nodal y Ángela Aguilar callan bocas con un logro que pocos vieron venir

“Mira, la gente dice que yo soy mujeriego”, dice Nodal. “¿Y no eres?”, le pregunta la comunicadora. “Yo nací con un problema más cabrón que ser mujeriego. Nací con el alma bien enamorada... Es mi mayor virtud y mi mayor defecto. Yo soy como: o es blanco o es negro, no me gusta el gris.

LEA MÁS: Videos virales dejan mal parada a Ángela Aguilar: Nodal la contradice

“Desde chico, siempre entregaba mi corazón. Hasta cuando había un desamor, lo disfrutaba, porque el aprendizaje que te deja cada persona, cada situación, convertirlo en arte... es como hacer una obra desde el despecho o desde el enamoramiento”, contó Nodal.

El cantante admitió que las canciones que le salen mejor son las de desamor.