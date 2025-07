Videos virales dejan mal parada a Ángela Aguilar: Nodal la contradice

"El no puede vivir sin el huevo🍳 en salsa que yo le hago" Angela Aguilar 👩‍🍳 "Comida no me ha tocado" Christian Nodal 😱 Christian Nodal dijo en una Entrevista que Ángela Aguilar no le cocina ya que Angela Hace unas semanas confesó que ella misma le cocinaba a su esposo sin importar el lugar en el que estuviera. Según siguiendo los pasos de su abuela Silvestre #angelaaguilar #intinodal #ChristianNodal #cazzu #fandesurelacion🥰 🫀#Cristiannodal #PALCORATOUR #nenatrampa #dimecómoquieres #Belinda #infidelidad #pepeaguilar #christiannodalyangelaaguilar #voyasertia #christiannodalybelinda #angelapanani #angelaclarachia #christiannodalycazzu #desurelacionsoyfan #angelaynodal #nodalyangela #angelitas #nodalistas #nadiesevacomollego #elequivocado #latinaje #pepeaguilar #pepeyonce