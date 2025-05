Christian Nodal expone a Pepe Aguilar y confiesa desde qué edad le gustaba Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar cuando empezaron a grabar juntos cuando apenas eran unos jovencitos. (GDA /GDA, El Universal)

La historia de amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar comenzó desde mucho antes de lo que muchos piensan e, incluso, de lo que la propia pareja ha dicho abiertamente.

El cantante, de 26 años, confesó que desde que conoció a Ángela, entonces menor de edad, reconoció que además de ser muy talentosa era muy hermosa.

En charla con Mike Salazar en “Zona De Desmadre”, confesó que cuando conoció a Ángela intentó disfrazar lo mucho que le gustaba, halagando su talento.

La historia detrás del tema que tienen juntos, “Dime como quieres”, fue una manifestación de ello, de los sentimientos que había entre ellos, pero que en aquel momento no pudieron realizarse.

Actualmente, Ángela tiene 21 años y él 26, pero cuando todo comenzó entre ellos, Nodal tenía 18 y ella tan solo 13 años.

“Ahora suena bien, pero antes sonaba raro”, reconoció el cantante de regional mexicano, quien se casó con Ángela en julio de 2024 en medio de la polémica por su entonces reciente separación de Cazzu, la cantante argentina con la que tiene una hija llamada Indi.

Christian Nodal aseguró que Pepe Aguilar no lo dejaba acercarse mucho a su hija Ángela Aguilar. (GDA /GDA, El Universal)

Además, contó que Pepe Aguilar fue quien lo invitó a trabajar con la familia Aguilar en el proyecto Jaripeo Sin Fronteras, ahí fue cuando conoció a Ángela, quien a pesar de ser prácticamente una niña lo ponía muy nervioso, así que no pasó desapercibida para él.

“Talentosa, ella toda hermosa, estaba guapísima, me ponía muy nervioso cada vez que estábamos en ruedas de prensa”, confesó el mexicano.

El cantante reveló que en ese entonces, su ahora suegro, Pepe Aguilar, hizo lo posible para que su hija y él no se cruzaran mientras estaban trabajando, pues se sospechaba que algo podía ocurrir entre ellos.

“Aparte mi suegro, te voy a exponer suegro aquí, mi suegro... yo no sabía, pero había una regla de que no podíamos estar en el mismo lugar, los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”, compartió entre risas.