Ítalo Marenco se despide llorando de la pantalla de Repretel y esto le hicieron sus compañeros

Ítalo Marenco dejó el programa Giros este 14 de agosto. (Instagram)

El presentador Ítalo Marenco se despidió este jueves 14 de agosto de los televidentes de Giros, de Repretel, y no pudo contener la lágrimas.

Lo que no se esperaba era la variedad de sorpresas que le tenían sus compañeros y la productora del espacio Yamileth Guido.

Ítalo Marenco no pudo contener las lágrimas al despedirse de la familia de Giros de Repretel. (Redes/Captura de video)

“Chiquillos qué les puedo decir, 11 años aquí. Yo aquí llegué soltero, con mamá, con papá y sin hija y ustedes me vieron en todo este proceso, ustedes se volvieron mi familia también. Muchos me adoptaron como un niño, un hijo, y ese amor me lo llevo siempre, mi familia hermosa. No hay forma que a ustedes les vaya mal cuando ustedes juntan personas de tan buen corazón y gente tan talentosa detrás de cámaras”, dijo llorando antes de acabar su último programa en canal 6.

Así fue la despedida de Ítalo Marenco

Pero no todo fueron lágrimas porque sus compañeros le tenían una chilera preparada para que se pegara la última enchilada en el programa y además, lo pusieron a confesarse como al estilo de Combate, espacio en el que inició en Repretel.

La producción también le hizo un lindo video de todas las tortas que se jaló dentro del programa y que le sacaron las carcajadas a más de un televidente.

“¡Ojalá que te vaya muy bonito!" termina diciendo el video.

Así fue la despedida de Italo Marenco de Repretel

Al final Ítalo se despidió de las instalaciones de Repretel dando las gracias por los 11 años de trabajo.