Repretel se refiere a salida de Ítalo Marenco y anuncia qué pasará con Giros

Ítalo Marenco ya no saldrá más al lado de Maricris Rodríguez, Charlyn López y Rafa Pérez en Giros de Repretel. (redes/Facebook)

El Grupo Repretel se refirió a la salida de Ítalo Marenco, quien dejará de salir en Giros desde este jueves 14 de agosto.

A través de un comunicado de prensa le desearon todo lo mejor al presentador y, además, dieron a conocer qué pasará con la revista matutina después de su salida.

Este 14 de agosto es el último día de Ítalo Marenco en canal 6. (Cortesía Repretel/Cortesía Repretel)

Marenco renunció el pasado 1 de agosto y se rumora que va para Teletica, primeramente a su formato Mira quién baila (MQB).

“Giros le dice adiós a Ítalo Marenco. Agradecidos por su trayectoria de más de diez años en la empresa, la mañana de este jueves 14 de agosto, la producción de la revista Giros despide al presentador Ítalo Marenco”, dice el inicio el comunicado.

En una segunda parte, anunciaron qué pasará con la revista del 6 después de la salida del carismático presentador.

Repretel anunció que de momento se quedarán con tres presentadores y que pronto anunciarán quién llegará en lugar Ítalo Marenco. (Cortesía Repretel/Cortesía Repretel)

“Giros la revista, líder de las mañanas, matendrá su fórmula exitosa con Maricris Rodríguez, Charlyn López y Rafa Pérez.

“En las próximas semanas, el equipo periodístico y de producción crecerá para generar más contenido atractivo y útil para nuestra audiencia”, dice al final.

Es decir, no será hasta en unos días cuando se anuncie quién será el presentador que llegará en lugar de Marenco, mientras tanto se mantendrán con tres presentadores.