Estas son las otras caras conocidas que se unen al elenco del nuevo Sábado feliz

Mauricio Hoffmann seguirá siendo el presentador principal en el nuevo Sábado feliz. (redes/Facebook)

El nuevo Sábado feliz se llenará de varias caras conocidas a partir de setiembre, siendo Mauricio Hoffmann el único que seguirá en el programa después de 25 años al aire.

A parte de las figuras ya dadas a conocer como Libni “Mimi” Ortiz y Gipzy Montoya al nuevo elenco se unirán otros figuras conocidas del medio.

La productora Gabriela Solano confirmó a través de Teletica.com que la nueva temporada de Sábado feliz iniciará el 6 de setiembre y que otra que se une al elenco es Alejandra Portillo.

La actriz Alejandra Portillo estará en el nuevo Sábado feliz con su personaje de La Titi. (Eyleen Vargas Davila)

La actriz estará con su personaje de “La Titi”, el mismo que interpretaba en El Chinamo cuando salía de salonera.

Además, confirmó la integración del periodista Johnny López, quien se encargará de compartir las reacciones del público. Y es que, en este nuevo formato regresará la gente al estudio de Teletica.

También se dio a conocer que el locutor Mauricio Alvarado será el que hará la voz en off, el encargado de animar el público y de explicar las reglas de las dinámicas. Es decir, ya no se volverá a escuchar más la voz de Nelson Hoffmann, creador del programa hace 25 años y quien falleció el pasado 26 de junio.

Nuevos concursos

La nueva productora también adelantó que entre los concursos nuevos habrá uno llamado “Los piratas del ritmo” y “Canta y plancha”, éste último dirigido por la cantante Karina Severino, como ya lo habíamos anunciado.

Otro que regresará a la pantalla de canal 7 es el actor Will Salazar, quien por muchos años salió en La Pensión. Él tendrá un concurso llamado “El club de los mentirosos”, el cual no especificaron de qué se trata.

El actor Will Salazar, quien salía en La Pensión, también será parte del nuevo elenco de Sábado feliz.

Otro conocido que estará será el brasileño Neto Rangel, quien será el dj encargado de poner a bailar al público.

Toda esta semana la nueva producción de Sábado feliz ha ido soltando parte de las sorpresas que trae para los televidentes y, al parecer, estos no son los únicos que serán parte del elenco.

