Ítalo Marenco recordó una de las locuras más dolorosas de todas las que hizo en Repretel

Ítalo Marenco dejó de trabajar en Repretel el jueves 14 de agosto. Fotografía: Cortesía Repretel. (Cortesía Repretel /Cortesía Repretel)

A dos días de su salida de Repretel, Ítalo Marenco recordó una de las locuras más dolorosas que hizo en televisión nacional.

Si algo caracterizó al carismático presentador en sus 11 años en la televisora de La Uruca fue los momentos que protagonizó frente a cámaras, a pesar de que algunos no salieron como esperaba.

Ítalo Marenco hasta se tuvo que poner hielo en la frente para bajar la inflamación. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

Precisamente, uno de esos que le jugó una mala pasada fue el que le vino a la mente a Ítalo este sábado y hasta lo llevó a sus redes sociales.

“¡Cómo olvidar cuando me abrí la jupa en vivo!”, escribió Ítalo en una historia de Instagram donde desempolvó el video de la vez que le dio a unas congas con la frente y terminó herido.

A Marenco le pasó eso el 4 de noviembre del 2021, cuando el programa Giros tuvo como invitada a la Banda Comunal de Colima de Tibás.

Ítalo Marenco y su inolvidable momento de noviembre de 2021 en Repretel

Para entonces los presentadores de la revista matutina de canal 6 eran Marenco, Rafa Pérez, María Teresa Rodríguez y Patricia Figueroa. Esta última no estuvo en la “escena” en la que Ítalo salió hasta con sangre en su frente.

Rafa, Ítalo y Tere se integraron a la banda y el macho que Teletica está por confirmar en sus filas eligió tocar las congas.

Él quería lucirse con el instrumento entonces eligió hacer un broche de oro cerrando con un golpe con su frente a las congas; lo que pasó fue que no calculó y se dio durísimo, quedando con una herida en su frente.

Ítalo Marenco quedó así tras el golpazo que le dio a la conga. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

Ese fue el momento que Ítalo recordó este sábado.

“No me salió mi cierre triunfal. La próxima tengo más cuidado. Bendiciones a todos”, dijo esa vez a través de sus redes.

