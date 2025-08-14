Rafa Pérez revela la verdad sobre su relación con Ítalo Marenco tras salida del presentador de Repretel

Rafa Pérez e Ítalo Marenco compartieron cámaras en Repretel durante cuatro años. Fotografía: Instagram Rafa Pérez. (Instagram/Instagram)

Rafa Pérez, ahora excompañero de Ítalo Marenco en Repretel, reveló la verdad de la relación que tuvo con el presentador durante los cuatro años que compartieron cámaras en canal 6.

Pérez habló al respecto en una emotiva publicación que hizo en Instagram para despedirse de Marenco, quien cerró su ciclo en la televisora de La Uruca este jueves 14 de agosto, luego de 11 años de trabajar ahí.

Charlyn López, Maricrís Rodríguez, Rafa Pérez e Ítalo Marenco fueron hasta este 14 de agosto compañeros de trabajo en Repretel. Fotografía: Instagram Rafa Pérez. (Instagram/Instagram)

Ítalo y Rafa junto a Charlyn López y Maricrís Rodríguez trabajaron juntos por bastante tiempo como presentadores de Giros, la revista matutina de canal 6 que ahora busca a un nuevo integrante para el equipo.

“Hoy (14 de agosto) se va un compañero de trabajo que con el tiempo se convirtió en algo mucho más valioso: un amigo. Con ítalo Adolfo han pasado ya un poco más de 4 años de trabajo juntos, aunque la historia empezó antes, en 2018, cuando llegué al canal, pero a otro programa. No fue hasta el 2021 que nos tocó trabajar codo a codo… y confieso que al principio pensé que no me quería mucho”, afirmó el también locutor.

Mencionó que el tiempo se encargó de borrar esa idea y convirtió a Ítalo en uno de sus grandes amigos en el canal, incluso, era con quien desayunaba casi todos los días.

“Pero el tiempo me mostró que detrás había un ser humano estupendo: auténtico, divertido, ocurrente, gracioso, amoroso con sus amigos, devoto a su familia y con Dios siempre en el corazón. Hemos compartido de todo: fiestas, conciertos, desayunos (porque sí, casi todos los días desayunábamos juntos), momentos de alegría como el nacimiento de su hija, y también momentos difíciles como la partida de su papá. Me hizo pasar situaciones entre divertidas y vergonzosas, pero siempre reales y llenas de esa chispa suya”, agregó el presentador.

Rafa destacó que la buena relación frente a cámaras de todos los presentadores de Giros no quedaba ahí, sino que se mantenía cuando “salían del aire”, de ahí que la salida de Marenco de Repretel sea tan sensible para ellos.

Rafa Pérez se despidió de Ítalo Marenco con este mensaje. Fotografía: Captura Instagram Rafa Pérez. (Instagram/Instagram)

“Pero la vida es de cambios, y aunque ahora empiece un nuevo camino, sé que la amistad sigue. Ítalo, te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Que tengás éxitos y bendiciones en cada paso, que nunca olvidés que Dios es el centro de todo, y que aquí siempre tendrás a tu amigo para las que sean. Éxitos en los nuevos proyectos, jaibo”, finalizó.

No fue el único

Rafa no fue el único que llevó a sus redes su despedida para Marenco. Charlyn López y Maricrís Rodríguez, quienes hasta lloraron cuando Ítalo les comunicó que había renunciado el pasado 1 de agosto, también le desearon suerte a quien llamaron “hermano”.

“Que te vaya bien hermano, no está de más decir que te deseamos lo mejor”, escribió López.

Maricrís, por su lado, afirmó: “Mi hermanito querido, te voy a extrañar, gracias por apoyarme desde el principio, la familia es para siempre”.

Maricrís Rodríguez le dijo así adiós a Ítalo Marenco tras la salida del presentador de Repretel. Fotografía: Captura Instagram Maricrís Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Ítalo se fue de Repretel porque Teletica lo fichó como su nueva “estrella”, noticia que se oficializaría en las próximas horas.