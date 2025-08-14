Farándula

Periodista de Repretel a Ítalo Marenco: “No se aceptan devoluciones”

Ítalo Marenco dejó de ser figura de Repretel este jueves 14 de agosto

Por Manuel Herrera
Ítalo Marenco y su último día en Giros, de Repretel, 14 de agosto de 2025. Cortesía Repretel
Ítalo Marenco dejó Repretel este jueves 14 de agosto. Fotografía: Captura. (Cortesía Repretel /Cortesía Repretel)

Este jueves 14 de agosto, Ítalo Marenco dejó de ser figura de Repretel y un periodista de esa televisora le advirtió al presentador que en el canal no lo aceptarán de vuelta.

Cristian Tristán, de canal 6 y Pelando el ojo, fue el que le hizo el simpático comentario a Marenco, a quien Teletica anunciaría pronto como su nuevo fichaje estrella.

A través de una publicación en Instagram y con una foto de Marenco, Tristán escribió a modo de despedida a su ahora excompañero: “Aclaramos que no se aceptan devoluciones”.

Ítalo Marenco dejó de ser figura de Repretel este jueves 14 de agosto
Ítalo Marenco junto a Cristian Tristán. Fotografía: Instagram Cristian Tristán. (Instagram/Instagram)

Tras el singular mensaje, Cristian le deseó “mucho éxito” a Marenco, quien trabajó en distintos programas de los canales 6 y 11 –ambos de Repretel– a lo largo de 11 años.

Al mensaje, Ítalo reaccionó con emoticones de caritas sonriendo y le terminó agradeciendo a Cristian, principalmente porque haya compartido una foto con él en sus redes, algo que es muy extraño del periodista, quien es de bastante bajo perfil.

Ítalo Marenco le hizo esto a uno de sus compañeros de Repretel en su último día en canal 6

“Gracias hermano, al fin en tus redes”, respondió Marenco el curioso “gesto” de Tristán.

“Se tenía que ir para que esto pasara”, agregó Cristian, de quien Ítalo se despidió con un fuerte abrazo a pesar de que al comunicador no le gustan ese tipo de cariños.

Ese curioso momento lo “documentó” en sus redes Charlyn López.

Ítalo Marenco dejó de ser figura de Repretel este jueves 14 de agosto
Cristian Tristán le dijo esto a Ítalo Marenco en su despedida de Repretel. Fotografía: Captura Instagram Cristian Tristán. (Instagram/Instagram)
Ítalo MarencoCristian TristánRepretel
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

