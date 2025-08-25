Periodista de Teletica respondió con dureza a seguidor que la mandó cocinar y a hacer oficio

Melissa Alvarado, no se dejó del seguidor que la mando a limpiar. (Cortesía/Cortesía)

La periodista de Teletica, Melissa Alvarado, no se quedó callada y le respondió con todo a un seguidor que la mandó a dejar el micrófono para ponerse a cocinar y hacer oficio.

Todo se dio cuando la comunicadora compartió una foto sonriendo en su cuenta de Instagram, donde sale la guapa comunicadora en el estudio de Teletica modelando una mudada de una tienda.

Todo se dio cuando subió una foto en el canal. Captura (melissa alvara/melissa Alvarado)

Alvarado, al recibir varios comentarios, no dudó en exponer a un seguidor que le escribió una palabra con un tono pasado, pero además le añadió: “Debes aprender a cocinar y hacer oficio”.

La colocha no aguantó nada, lo etiquetó y le dio las gracias por el comentario que nunca pidió.

“Gracias por el comentario que no pedí y el consejo que no aplicaré”, comentó con una emoji sonriendo.