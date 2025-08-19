Farándula

Natalia Rodríguez sale de Sábado feliz directo a presentar otro programa de Teletica

Natalia Rodríguez había renunciado a Sábado feliz y su último programa será el 30 de agosto

Por Silvia Núñez
Natalia Rodríguez quedaría fuera de uno de los grandes programas de Teletica en pocos días
Natalia Rodríguez dejará de salir en Sábado feliz a partir del 30 de agosto. (Instagram/Instagram)

Natalia Rodríguez saldrá de Sábado feliz directo a presentar otro progama de Teletica.

Este martes se confirmó que ella será parte del equipo de presentadores de Mira quién baila (MQB), al igual que en la primera temporada.

Ella hará equipo junto a Edgar Silva, presentador principal, y Natalia Carvajal, a partir del 7 de setiembre que arranca la competencia en la pista de baile más famosa de la televisión.

Natalia dejará de ser presentadora de Sábado feliz el 30 de agosto, por lo que el fin de semana siguiente ya la veremos en sus nuevas funciones.

Natalia Rodríguez
Natalia Rodríguez será de nuevo una de las presentadoras de Mira quién baila. (Archivo/Archivo)

Rodríguez andaba de viaje por la India, pero ya regresó a ¡Qué buena tarde! este lunes, espacio donde también es su presentadora estelar.

