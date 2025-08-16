María Fernanda León tuvo emotivo gesto con Mauricio Hoffmann por el nuevo Sábado feliz

María Fernanda León es una de las presentadoras de De boca en boca. Fotografía: Instagram María Fernanda León. (Instagram/Instagram)

María Fernanda León tuvo un gesto bastante lindo y emotivo en televisión con Mauricio Hoffmann, esta semana, debido al relanzamiento de Sábado feliz.

León y Hoffmann son compañeros de trabajo en De boca en boca y, precisamente, fue en el programa del martes pasado cuando la cantante dedicó emotivas palabras al macho.

El momento se dio luego de que en el espacio de canal 7 confirmaran que la ex A todo dar, Gipzy Montoya, estaría en el nuevo Sábado feliz, noticia que La Teja había adelantado desde semanas antes junto con todo el elenco que ya se confirmó.

Tras anunciarse a la modelo que hizo famoso “El baile del gorila” en Repretel, Mau dijo que el nuevo Sábado feliz venía recargado en su nueva etapa, y mencionó que están trabajando en cerrar el ciclo del actual programa con una celebración por los 25 años.

“En setiembre venimos recargados con más alegría, diversión y el compromiso siempre es con los artistas nacionales. Vamos a tener nuevos concursos, dinámicas y el público que vuelve a compartir con nosotros de tú a tú”, afirmó Mau.

Mauricio Hoffmann y María Fernanda León comparten cámaras en De boca en boca. Fotografía: Captura. (redes/captura de video)

León tomó aire y, a nombre de todo el equipo de De boca en boca, le dijo a Mau que estaban muy orgullosos de él, por su empeño en continuar el legado de su papá, don Nelson Hoffmann, quien falleció de un infarto el pasado 26 de junio.

“Nosotros tres (María Fernanda, Montserrat del Castillo y Bismarck Méndez) y todo el equipo de De boca en boca, estamos orgullosos de ti, Mau. Sos un carga. Sos demasiado valiente. Demasiado lindo que querás seguir el legado (de don Nelson), que yo sé que no han sido los mejores tiempos, pero sos un crack”, afirmó María Fernanda, quien es la más nueva del equipo de presentadores de De boca en boca.

