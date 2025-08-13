Otra conocida figura regresará a Teletica en el nuevo Sábado feliz, y ni se imaginan quién

Sábado feliz tendrá varios cambios a partir de setiembre como la salida de Natalia Rodríguez y el cambio de logo. (Diana Mendez)

El nuevo Sábado Feliz traerá de vuelta a la pantalla de Teletica a una figura bastante conocida y que ya había sido presentador en otros programas.

Una vez más queda comprobado que la nueva productora, Gabriela Solano, convocó a todos sus “amigos” para la nueva versión de este espacio de los sábados.

LEA MÁS: Ella será la nueva presentadora de Sábado feliz que estará junto a Mauricio Hoffmann

En las últimas horas, se confirmó que Gipzy Montoya será parte del nuevo equipo. Con ella había trabajado en el desaparecido Calle 7 La Revista, igual de canal 7, y en otro programa llamado Decímelo bajito.

También ya es un hecho que Libni “Mimi” Ortiz será la presentadora principal, junto con Mauricio Hoffmann, tras la renuncia de Natalia Rodríguez.

Libni "Mimi" Ortiz fue presentada en De boca en boca como la nueva presentadora de Sábado feliz y ojo quién estaba a la par. (redes/Captura de video)

Mimi había formado parte del equipo de presentadores de La Gozadera, espacio que tuvo canal 8 y en el que Solano era la productora.

Este miércoles en el programa De boca en boca presentaron a la exparticipante de Mira quién baila (MQB) como la nueva ficha de Teletica y entre las tomas de apoyo se lograba ver a otra cara bastante conocida y que también trabajó tiempo atrás con la productora.

LEA MÁS: Natalia Rodríguez abrió su corazón y contó porque Nelson Hoffmann era un padre para ella

El martes en el estudio de Sábado feliz estuvieron grabando un especial, tras la visita de la Sonora Santanera, y convocaron a todos los que estarán en la nueva temporada.

En las imágenes que presentaron se lograba ver al exjugador Alonso “Mariachi” Solís, como parte del nuevo elenco, así como a la cantante Karina Severino.

Alonso Solís será parte del nuevo Sábado feliz. (redes/Captura de video)

Solís fue presentador de De boca en boca en sus inicios, cuando estuvo bajo el mando de Solano, y también cuando produjo Decímelo bajito en el 2021.

Estos dos últimos, al igual que Gipzy, tendrán una sección nueva en el nuevo Sábado feliz.

Tal y como lo habíamos adelantado, la cantante Karina Severino también será parte del nuevo Sábado feliz. (redes/Captura de video)

El exfutbolista morado dejó De boca en boca en el 2017 tras anunciar que por asuntos personales no podía seguir en la pantalla del 7 y ahora regresará ocho años después.