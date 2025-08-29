OIJ hace dolorosa revelación sobre mujer que fue asesinada junto a hombre dentro de taller mecánico

El doble homicidio ocurrió en un taller mecánico en Paquita de Quepos. Foto Esmar TV CR. (Facebook/El doble homicidio ocurrió en un taller mecánico en Paquita de Quepos. Foto Esmar TV CR.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló una dolorosa situación relacionada con la mujer que la noche de este jueves fue asesinada a balazos junto con un hombre dentro de un taller mecánico en Quepos, Puntarenas.

Las víctimas mortales de ese terrible ataque fueron identificadas como Reny Rojas Badilla, de 26 años; y Susana Patricia Rodríguez Mora, de 28 años.

La mañana de este viernes, la Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa reveló que el ataque a balazos iba dirigido hacia Rojas, por lo que la mujer fue una víctima colateral de la balacera.

“Producto de las detonaciones también resultó herida una mujer que se encontraba en el lugar y esta, al parecer, no tenía ningún vinculo con el ofendido”, indicó el OIJ.

El doble homicidio ocurrió a eso de las 7:15 p.m. de este jueves dentro de un taller mecánico ubicado en la localidad de Paquita de Quepos, en Puntarenas.

“Sobre la dinámica, lo que se maneja de forma preliminar es que las víctimas se encontraban dentro de un taller mecánico cuando, en apariencia, habrían llegado al lugar dos sujetos en una motocicleta y quien viajaba como acompañante, ingresó al local y disparó en reiteradas ocasiones contra el hombre”, detalló el OIJ.

Tras desatar la balacera, lo sujetos huyeron en motocicleta. Cuando el personal de la Cruz Roja llegó al sitio determinaron que ya no había nada que hacer por Rojas y Rodríguez.

El hombre falleció de forma inmediata debido a varios disparos que recibió en pelvis, piernas, barbilla y pecho; mientras que la mujer presentaba balazos en el pecho y la espalda.

En el sitio los investigadores recolectaron más de 20 casquillo.