Sucesos

Un ataque a sangre fría y sanguinario a muchacho de 22 años genera terror en una comunidad

El violento hecho ocurrió en los primeros minutos de la mañana de este viernes

Por Adrián Galeano Calvo
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El muchacho fue llevado de emergencia al hospital San Juan de Dios. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Un muchacho se encuentra luchando por su vida en un hospital capitalino tras haber sido víctima de un salvaje ataque, en el cual recibió varios disparos, algunos de estos lo impactaron en la cara.

Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de las 12:30 a.m. de este viernes en la localidad de La Carpio, en La Uruca, San José.

El comité de la Benemérita que atiende esa zona fue alertado sobre una balacera que dejó una persona herida, por lo que despacharon una unidad de soporte básico al sitio.

A su llegada los paramédicos encontraron a un muchacho de aproximadamente 22 años, el cual presentaba múltiples disparos en la cara y la espalda.

El muchacho fue atendido por el personal médico, el cual lo trasladó en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del joven ni una versión preliminar de cómo habría ocurrido el ataque.

Muchacho baleado en La CarpioCruz Roja
Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

