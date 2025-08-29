Así se dio el allanamiento del SERT que terminó con un hombre muerto en su propia casa

Según el director del OIJ, los agentes actuaron bajo el principio de legitima defensa. Foto Alonso Tenorio/Archivo. (Alonso Tenorio)

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cómo ocurrió la situación en la que agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) tuvieron que acabar con la vida de un hombre al que le allanaron su casa este viernes.

Los hechos ocurrieron en las primeras horas de la madrugada de este viernes en la comunidad de Sabalito de Coto Brus, en la zona sur del país.

En cuanto al ahora fallecido, este fue identificado por las autoridades como un hombre apellidado Jiménez, alias “Chupepo”. De momento, el OIJ no ha revelado cuál era el motivo del allanamiento.

Sobre lo sucedido, Zúñiga explicó que se trató de un allanamiento dirigido por el OIJ de Corredores, en el que los agentes del SERT actuaron bajo el principio de la legítima defensa.

“Una vez que ingresan a la vivienda se encuentran a un sujeto, al cual el SERT le da los comandos de: ‘OIJ, Policía, alto’, pero el sujeto no hace caso, toma una escopeta y la apunta hacia nuestro equipo táctico. En ese momento, recibe un disparo debido a que evidentemente se encuentra ante una situación de legítima defensa”, detalló Zúñiga.

Según el director del OIJ, Jiménez cayó al suelo junto con la escopeta con la que habría encañonado a los agentes. El sujeto falleció, al parecer, a consecuencia de un disparo en la cabeza.

“En este caso en particular ya se habían tomado las previsiones ya que se trataba de un allanamiento de alto riesgo y lastimosamente terminó con el saldo de una persona fallecida”.

El director del OIJ explicó que ahora corresponde que otra sede regional de OIJ asuma la investigación del caso, así como el equipo de asuntos internos que se está trasladando a la zona para poder finiquitar los detalles del caso.