Sucesos

Así se dio el allanamiento del SERT que terminó con un hombre muerto en su propia casa

Randall Zúñiga, director del OIJ, dijo que ya habían tomado previsiones pues sabían que era un operativo de alto riesgo

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Según el director del OIJ, los agentes actuaron bajo el principio de legitima defensa. Foto Alonso Tenorio/Archivo. (Alonso Tenorio)

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cómo ocurrió la situación en la que agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) tuvieron que acabar con la vida de un hombre al que le allanaron su casa este viernes.

Los hechos ocurrieron en las primeras horas de la madrugada de este viernes en la comunidad de Sabalito de Coto Brus, en la zona sur del país.

LEA MÁS: Misterio crece sobre la desaparición de Rodrigo Badilla en Pico Blanco, Cruz Roja no halla pistas

En cuanto al ahora fallecido, este fue identificado por las autoridades como un hombre apellidado Jiménez, alias “Chupepo”. De momento, el OIJ no ha revelado cuál era el motivo del allanamiento.

Sobre lo sucedido, Zúñiga explicó que se trató de un allanamiento dirigido por el OIJ de Corredores, en el que los agentes del SERT actuaron bajo el principio de la legítima defensa.

LEA MÁS: Enfrentamiento entre agentes del SERT y hombre armado tuvo un mortal desenlace

“Una vez que ingresan a la vivienda se encuentran a un sujeto, al cual el SERT le da los comandos de: ‘OIJ, Policía, alto’, pero el sujeto no hace caso, toma una escopeta y la apunta hacia nuestro equipo táctico. En ese momento, recibe un disparo debido a que evidentemente se encuentra ante una situación de legítima defensa”, detalló Zúñiga.

Según el director del OIJ, Jiménez cayó al suelo junto con la escopeta con la que habría encañonado a los agentes. El sujeto falleció, al parecer, a consecuencia de un disparo en la cabeza.

LEA MÁS: OIJ hace dolorosa revelación sobre mujer que fue asesinada junto a hombre dentro de taller mecánico

“En este caso en particular ya se habían tomado las previsiones ya que se trataba de un allanamiento de alto riesgo y lastimosamente terminó con el saldo de una persona fallecida”.

El director del OIJ explicó que ahora corresponde que otra sede regional de OIJ asuma la investigación del caso, así como el equipo de asuntos internos que se está trasladando a la zona para poder finiquitar los detalles del caso.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SERTAgentes del SERT disparan a hombre en Coto Brus
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.