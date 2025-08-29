Enfrentamiento entre agentes del SERT y hombre armado tuvo un mortal desenlace

Los hechos ocurrieron en Sabalito de Coto Brus. Foto Alonso Tenorio/Archivo. (Alonso Tenorio)

Un enfrentamiento a balazos entre agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ y un hombre armado tuvo un fatal desenlace la mañana de este viernes.

La situación ocurrió en la comunidad de Sabalito de Coto Brus, zona sur del país, al parecer, cuando la unidad especial realizaba una intervención de alto riesgo. De momento, se desconoce cuál sería el caso que motivo la participación del SERT.

De forma preliminar trascendió que, en apariencia, un hombre habría usado una escopeta para disparar contra uno de los agentes, por lo que el resto de los oficiales respondieron a los balazos, provocándole la muerte al supuesto agresor.

Hace pocos minutos la Cruz Roja informó que fueron alertados para la atención de una persona baleada en ese mismo sector de Sabalito de Coto Brus.

“A la llegada de nuestros cruzrojistas se abordó a un hombre de aproximadamente 30 años, quien presentaba heridas de arma de fuego y no contaba con signos vitales. La escena quedó bajo custodia de las autoridades judiciales”.

La Teja consultó a la Benemérita si en el sitio atendieron a alguna otra persona herida, pero indicaron que solo se dio el caso del ahora fallecido.

De momento, se está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se refiera a lo sucedido y al estado de salud del agente que fue atacado.