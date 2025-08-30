Paramédicos encuentran aterradora y sangrienta escena dentro del baño de una casa

Extraoficialmente se habla de que se trataría de un femicidio. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

El baño de una vivienda ubicada en Guanacaste, se convirtió en el escenario de un sangriento y aterrador hecho, pues en su interior un grupo de paramédicos encontraron el cuerpo de una mujer que, al parecer, habría sido asesinada.

El caso fue dado a conocer por la Cruz Roja, la cual indicó que los hechos se dieron a las 11:45 p.m., de este viernes 29 de agosto, en el centro de Nicoya, en Guanacaste.

Sin revelar mayores detalles, la Benemérita informó que tras recibir la alerta sobre una persona herida, se despachó personal en una unidad de soporte básico hasta dicha casa y cuando entraron al baño encontraron la terrible escena.

“Se informa de mujer, de 43 años, ubicada dentro del baño de una vivienda, con herida de arma blanca a nivel de abdomen. Ella estaba sin signos vitales en la escena”, detalló la Cruz Roja.

Aunque las autoridades policiales aún no han brindado una versión preliminar sobre este caso, extraoficialmente trascendió que se trataría de un aparente femicidio, incluso se habla de que un hombre ya habría sido detenido, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

También se supo, de forma preliminar, que la ahora fallecida, en apariencia, era una conocida maestra que daba clases de inglés en la zona, pero se está a la espera de que el OIJ confirme su identidad.