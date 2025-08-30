Desgarradores gritos de auxilio de una mujer permitieron hallazgo de terrible escena dentro de una casa

El atroz crimen ocurrió a escasos 25 metros de las oficinas del OIJ de Nicoya. Foto Archivo.

Los desgarradores gritos de una mujer que pedía ayuda desde el interior de una casa, en Guanacaste, dieron pie al hallazgo de una terrible escena en esa vivienda.

Así lo reveló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que en una de las habitaciones de esa casa se encontró el cuerpo de la mujer que estuvo gritando por su vida. Al parecer, se trataría de un nuevo caso de femicidio.

La víctima de este terrible hecho fue identificada como una mujer apellidada Peralta, de 43 años, quien supuestamente era una conocida profesora de inglés en la zona.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se dieron a eso de la 11:40 p.m., de este viernes en el barrio El Carmen, en Nicoya, a 25 metros de las oficinas del OIJ de Nicoya

La Policía Judicial explicó que los investigadores del OIJ se enteraron del caso, debido a que un vecino llegó hasta la delegación diciendo que había escuchado los gritos de una mujer que pedía ayuda.

“A las oficinas del OIJ de Nicoya ingresó un hombre pidiendo ayuda, indicando que en las cercanías de su vivienda se estaban escuchando gritos de auxilio, es por eso que este hombre se traslada a la vivienda donde supuestamente se escuchaban los gritos de auxilio en compañía de un agente del OIJ”.

Cuando ambos llegaron al lugar ya no se escuchaban gritos, sin embargo, el vecino seguía muy preocupado, por lo que decidió entrar a la casa donde había escuchado a la mujer. Dentro de esta encontró una terrible escena.

“Este vecino ingresó a la vivienda y se percató de que la mujer se encontraba en una de las habitaciones con múltiples heridas de arma blanca en brazos, pecho, cuello y hombro. Personal de la Cruz Roja la declaró sin signos vitales en el sitio”.

Mientras la casa era custodiada para que se realizara el levantamiento del cuerpo, otro vecino se acercó a unos oficiales de la Fuerza Pública para decirles que sabía dónde podría estar el sospechoso de asesinar a Peralta.

Los uniformados fueron guiados hasta otra vivienda muy cerca de donde ocurrió el crimen y es ahí donde encontraron al sospechoso, un hombre apellidado Sánchez, de 49 años, quien al parecer es la expareja de la ahora fallecida.

Finalmente, el sujeto fue puesto a las órdenes del Ministerio Público.