Niño de 6 años lucha por su vida luego de ser atropellado junto a su mamá y hermanito

El niño fue trasladado al Hospital de San Ramón junto a su mamá y hermano. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Un grave accidente ocurrió la mañana de este domingo en San Ramón y dejó a un niño de seis años luchando por su vida.

La Cruz Roja atendió el atropello en Santiago de San Ramón de Alajuela.

Al parecer, una mamá de 26 años caminaba junto a sus dos hijos de dos años y seis años cuando un carro perdió el control y los atropelló.

Varios vecinos trataron de socorrerlos mientras que la ayudaba llegaba, ya que el impacto que se escuchó fue muy fuerte.

Al sitio se desplazaron dos unidades básicas de la Cruz Roja para la atención y traslado de los pacientes.

Según el reporte preliminar, la mujer resultó con lesiones y fue trasladada en condición estable al Hospital de San Ramón.

Mientras que sus hijos fueron llevados al mismo hospital, uno, de dos años, con lesiones de consideración y el, de 6 años, estaba politraumatizado, es decir, tenía lesiones en todo su cuerpito.

Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el atropello, además el conductor del vehículo resulto ileso.

Trascendió que el menor podría ser trasladado en las próximas horas al Hospital Nacional de Niños.