Doctor es sospechoso de matar a su esposa por una terrible razón

Un doctor de apellidos Carmona es el sospechoso del femicidio de su esposa. Foto: OIJ

Un doctor de apellidos Carmona Jaén, de 46 años, es el principal sospechoso del femicidio de su esposa, la farmacéutica Raquel Arroyo Aguilar, de 41 años.

Este lunes, Carmona enfrentará a la justicia por ese crimen en el Tribunal Penal de Liberia.

Según indicó la Corte, durante los años que la pareja vivió junta, la mujer sufrió aparente violencia psicológica.

“Este controlaba constantemente su ubicación, impidiéndole y limitando sus actividades sociales, entre otros”, señaló la Corte.

Según la investigación de las autoridades, aparentemente, el doctor, con el objetivo de beneficiarse de la póliza que mantenía su esposa sobre una vivienda, cuyo primer beneficiario era él, planeó la muerte de la víctima, para lo cual, le suministró medicamentos vía intravenosos para tratar una colitis a la víctima y de esta manera ganar la confianza de ella y que no sospechara sobre su intención de matarla.

“El 15 de julio del 2020, presuntamente, Carmona procedió a materializar su intención de acabar con la vida de su esposa, para lo cual aprovechando su conocimiento profesional y condición de médico, por lo que mientras se encontraba a solas con la víctima en una habitación, procedió a suministrarle de forma intravenosa y vía oral, dosis altas de unos medicamentos, las cuales provocaron la muerte a la mujer en el sitio”, dijo la Corte.

El hombre cometió los hechos en la misma casa donde se encontraban los dos hijos que tenía con la mujer.

Raquel murió por intoxicación mixta, edema y una hemorragia pulmonar que le provocaron los medicamentos.

“Una vez que, Carmona aseguró la muerte de la víctima, con la intención de entrar en posesión del dinero de ella, desde su cuenta sustrajo al menos un millón de colones”, dijo la Corte.

El juicio se realizará del 1 al 26 de setiembre por el delito de femicidio.