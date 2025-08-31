Domingo trágico: Hombre muere en violento atropello

Un hombre, de 60 años, falleció la mañana de este domingo al ser atropellado por un microbús, en Limón.

El accidente ocurrió en Batán.

La Cruz Roja reportó que el hombre falleció. (Cruz Roja Costarricense/Cruz Roja Costarricense)

La alerta fue recibida por la Cruz Roja, a las 7:32 a. m., por lo que de inmediato se desplazó al lugar una ambulancia.

Al llegar, los socorristas atendieron al hombre, quien presentaba múltiples lesiones debido al atropello. Sin embargo, pese a los esfuerzos, fue declarado sin signos vitales en el sitio.

Las causas del atropello se encuentran en investigación.