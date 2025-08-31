Sucesos

Domingo trágico: Hombre muere en violento atropello

Accidente ocurrió la mañana de este domingo

Por Silvia Coto

Un hombre, de 60 años, falleció la mañana de este domingo al ser atropellado por un microbús, en Limón.

El accidente ocurrió en Batán.

Choque triple ruta 32
La Cruz Roja reportó que el hombre falleció. (Cruz Roja Costarricense/Cruz Roja Costarricense)

La alerta fue recibida por la Cruz Roja, a las 7:32 a. m., por lo que de inmediato se desplazó al lugar una ambulancia.

Al llegar, los socorristas atendieron al hombre, quien presentaba múltiples lesiones debido al atropello. Sin embargo, pese a los esfuerzos, fue declarado sin signos vitales en el sitio.

Las causas del atropello se encuentran en investigación.

limónatropelladobatánhombre fallecidocruz rojaatropellado por un microbús
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

