Hombre sufrió trágica muerte al caer desde un puente

Rescatistas tuvieron que emplearse a fondo para sacar el cuerpo del río

Por Silvia Coto

Un hombre murió la madrugada de este domingo 31 de agosto, luego de caer desde un puente a un río, en Turrialba.

Un adulto mayor de 70 años estuvo desaparecido y al quinto día sin saber de él lo encontraron a la orilla del río Quebrada Honda en Mora. Foto: Cruz Roja
El hombre cayó al río y la Cruz Roja logró hallar su cuerpo. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

La alerta se dio a las 4:09 a.m., en el puente La Julia, en el barrio Azul, en La Isabel de Turrialba, Cartago.

Al parecer, los vecinos se percataron de que el hombre, por razones que se investigan, cayó desde el puente que está a unos 80 metros de altura.

El señor cayó dentro del río, por lo que la corriente se lo llevó. Pese a que los lugareños trataron de ayudarlo, fue imposible.

Varias unidades de Bomberos y de la Cruz Roja llegaron al sitio y se encargaron de realizar el rescate, sin embargo, cuando lo encontraron, ya había fallecido.

De momento, se desconoce la identidad del fallecido.

