Hombre sufrió trágica muerte al caer desde un puente

Un hombre murió la madrugada de este domingo 31 de agosto, luego de caer desde un puente a un río, en Turrialba.

El hombre cayó al río y la Cruz Roja logró hallar su cuerpo. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

La alerta se dio a las 4:09 a.m., en el puente La Julia, en el barrio Azul, en La Isabel de Turrialba, Cartago.

LEA MÁS: Brutal ataque a puñaladas afuera un de bar acabó con vida de joven

Al parecer, los vecinos se percataron de que el hombre, por razones que se investigan, cayó desde el puente que está a unos 80 metros de altura.

LEA MÁS: Joven mujer murió en trágico accidente en carretera

El señor cayó dentro del río, por lo que la corriente se lo llevó. Pese a que los lugareños trataron de ayudarlo, fue imposible.

LEA MÁS: Violento tiroteo cobró la vida de un hombre en las afueras de un bar

Varias unidades de Bomberos y de la Cruz Roja llegaron al sitio y se encargaron de realizar el rescate, sin embargo, cuando lo encontraron, ya había fallecido.

De momento, se desconoce la identidad del fallecido.