Sucesos

Joven mujer murió en trágico accidente en carretera

Víctima tenía 27 años y falleció en el sitio del accidente

Por Silvia Coto

Una mujer de 27 años falleció la madrugada de este domingo, en Katira de Guatuso, San Carlos.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La joven falleció en el sitio del accidente. Foto: Cruz Roja Costarricense

El hecho se reportó este domingo 31 de agosto, a la 1:31 a.m., cuando una mujer, de 27 años, sufrió un derrape en motocicleta. La Cruz Roja informó que al llegar pudieron confirmar que las severas lesiones que tenía la mujer acabaron con su vida.

Las circunstancias que provocaron el fatal accidente aún no han sido esclarecidas.

El cuerpo de la joven fue trasladado a la Medicatura Forense, en San Joaquín de Flores en Heredia.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

