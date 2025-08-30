Sobrino de maestra cruelmente asesinada revela cuál sería el motivo detrás del atroz crimen

La maestra María del Milagro Peralta, de 43 años, fue asesinada dentro de su casa en Nicoya. Foto cortesía para La Teja. (Cortesía/La maestra María del Milagro Peralta, de 43 años, fue asesinada dentro de su casa en Nicoya. Foto cortesía para La Teja.)

La maestra María del Milagro Peralta Ajoy, de 43 años, fue víctima de un cruel crimen, pues le arrebataron la vida de múltiples puñaladas dentro de su propia casa en Nicoya, Guanacaste.

El sospechoso de cometer esa atrocidad es su expareja, un hombre apellidado Sánchez, de 49 años, quien fue detenido poco después por las autoridades, cuando aún se encontraba con las manos ensangrentadas.

Ricardo Peralta, sobrino de Mily, como le decían de cariño a María del Milagro, reveló cuál habría sido el motivo por el que Sánchez, al parecer, cometió el crimen que tiene a toda su familia con el corazón hecho pedazos.

“Nos dimos cuenta porque en la casa en la que ella estaba viviendo también viven unas primas de nosotros, ellas nos llamaron llorando diciéndonos lo que había pasado. Lo que pasó es que la expareja de mi tía estaba loco, ella lo había terminado hace unos meses y él no lo aceptó, lo tomó muy mal”, contó Peralta en entrevista con Guana Noticias.

El crimen ocurrió a eso de las 11:40 p.m., de este viernes en el barrio El Carmen de Nicoya, a escasos 25 metros de la oficina del OIJ de esa zona.

La Policía Judicial explicó que los investigadores del OIJ se enteraron del caso, debido a que un vecino llegó hasta la delegación diciendo que había escuchado los gritos de una mujer que pedía ayuda.

Ese vecino llegó hasta la casa junto con un agente judicial y tras entrar a la vivienda encontró el cuerpo de María del Milagro. Según la Cruz Roja, Peralta estaba dentro del baño y presentaba múltiples puñaladas.

Peligro estaba al lado

El sobrino de Mily contó que pese a que su tía terminó la relación con Sánchez, este decidió permanecer cerca de ella, es decir, la maestra estaba viviendo con el peligro al otro lado de su muro.

“Ese sujeto se había pasado a vivir a la casa de la par, a un apartamento pequeño y se le había dicho que tenía que irse, porque era como prestado, pero él no hizo caso.

“En la noche del viernes él se brincó el muro y entró a la casa de ella, empezó a forcejear con mi tía y parece que le dio varias puñaladas. Ella gritó pidiendo ayuda”, contó Peralta.

Según contó el sobrino, un amigo de su tía, que habría sido quien escuchó los gritos, fue quien entró a la casa tras romper una pared, solo para encontrarse con la terrible escena que lo dejó con el corazón hecho pedazos.

“A las 11:50 p.m., me llamaron para darme la noticia, yo estaba dormido. Yo vivo en Atenas y me vine de una vez para acá, ha sido demasiado difícil aceptarlo”.

Peralta aseguró que lo que su familia más desea en estos momentos es que se haga justicia por lo que le hicieron a Mily.

“Aparentemente él dijo que sí lo hizo, nosotros lo que queremos es que se haga justicia, que le den todos los años de cárcel que se puedan y que se pudra ahí”.