Maestra que habría sido brutalmente asesinada por su expareja era prima de una diputada

María del Milagro Peralta fue encontrada sin vida dentro de una casa en barrio El Carmen en Nicoya. (cortesía/María del Milagro Peralta fue encontrada sin vida dentro de una casa en barrio El Carmen en Nicoya.)

El atroz homicidio de la maestra María del Milagro Peralta Ajoy, de 43 años, quien habría muerto a manos de su expareja, alcanzó a tocar a la Asamblea Legislativa.

Esto debido a que Mily, como le decían de cariño a Peralta, era prima de una diputada que milita en uno de lo partidos políticos más tradicionales del país.

Se trata de Melina Ajoy Palma, legisladora que forma parte de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana.

“La fracción Unidad lamenta el fallecimiento de Mily Peralta Ajoy, prima de nuestra diputada Melina Ajoy. Mucha fortaleza para toda la familia en este difícil momento”, publicó dicho partido político en su perfil de Facebook.

La diputada Melina Ajoy es prima de la mujer víctima de un cruel homicidio en Nicoya. (Albert Marín)

El crimen ocurrió la noche de este viernes en el barrio El Carmen de Nicoya, a escasos 25 metros de la oficina del OIJ de esa zona.

La Policía Judicial explicó que los investigadores del OIJ se enteraron del caso, debido a que un vecino llegó hasta la delegación diciendo que había escuchado los gritos de una mujer que pedía ayuda.

Ese vecino llegó hasta la casa junto con un agente judicial y tras entrar a la vivienda encontró el cuerpo de María del Milagro. Según la Cruz Roja, Peralta fue encontrada en el baño y presentaba múltiples puñaladas.

Un hombre apellidado Sánchez, de 49 años, quien es la expareja de Mily, fue detenido por las autoridades en una casa cercana. El OIJ informó que al momento de la captura el hombre tenía las manos ensangrentadas.