Macabra evidencia destaparía la verdad: hombre vinculado al homicidio de su expareja en baño de la casa

El OIJ descubrió el atroz crimen luego de que un vecino alertó sobre los desgarradores gritos que se escuchaban dentro de la casa de la mujer

Por Adrián Galeano Calvo
María del Milagro Peralta fue encontrada sin vida dentro de una casa en barrio El Carmen en Nicoya.
Sánchez fue detenido cerca del lugar del atroz crimen. (cortesía/María del Milagro Peralta fue encontrada sin vida dentro de una casa en barrio El Carmen en Nicoya.)

Un hombre apellidado Sánchez, de 49 años, está vinculado con el atroz homicidio de su expareja, debido a una macabra evidencia que fue descubierta por las autoridades al momento de capturarlo.

El sujeto es el principal sospechoso de acabar con la vida de María del Milagro Peralta Ajoy, de 43 años, quien la noche de este viernes fue asesinada a puñaladas dentro del baño de su casa, ubicada en el barrio El Carmen de Nicoya, a 25 metros de las oficinas del OIJ.

De acuerdo con la versión preliminar brindada por la Policía Judicial, Sánchez fue capturado por oficiales de la Fuerza Pública minutos después del homicidio, gracias a que un vecino les dijo dónde estaba escondido.

El sospechoso, quien vive en ese barrio, al parecer, estaba escondido dentro de una vivienda que utiliza para guardar su vehículo.

La Policía Judicial reveló que al momento de ser abordado encontraron en Sánchez una evidencia que lo liga directamente con la muerte de María del Milagro.

“El sujeto se encontraba presuntamente con las manos ensangrentadas y es detenido en ese mismo momento”, detalló el OIJ.

Aunque las autoridades no dieron a conocer si encontraron el cuchillo que habría sido usado en el crimen, sí confirmaron que en la casa encontraron dos casquillos de arma de fuego.

El atroz crimen, el cual se trataría de un femicidio, fue descubierto por las autoridades a eso de las 11:40 p.m., de este viernes, luego de que un vecino llegó a las oficinas del OIJ diciendo que había escuchado los desgarradores gritos de mujer pidiendo ayuda.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

